Ne par tēmu? Tramps neļauj žurnālistei pabeigt jautājumu un sniedz mulsinošu atbildi
Baltā nama zālienā noticis īss, bet ļoti zīmīgs brīdis, kas ātri nonācis ārvalstu mediju uzmanības centrā. Kad kāda žurnāliste mēģināja uzdot Donaldam Trampam jautājumu par sensitīvu starptautisku incidentu, ASV prezidents viņu pārtrauca ar atbildi, kas lika daudziem samulst un pēc tam minēt — vai viņš jautājumu nesaprata, vai arī apzināti izvairījās no tiešas atbildes.
Šonedēļ īslaicīgās “Operation Freedom” laikā Tramps sociālajos tīklos veltīja piezīmi Korejas Republikai, apgalvojot, ka Irāna esot uzbrukusi vienam no tās kuģiem, un rosinot Dienvidkorejai “pievienoties misijai”:
“Irāna ir raidījusi triecienus pret ar kuģu kustību nesaistītām valstīm saistībā ar “Project Freedom”, tostarp pret Dienvidkorejas kravas kuģi. Varbūt ir pienācis laiks Dienvidkorejai pievienoties misijai! Mēs esam notriekuši septiņas mazas laivas jeb, kā viņi tās sauc, “ātrās” laivas. Tas ir viss, kas viņiem vēl palicis. Izņemot Dienvidkorejas kuģi, pašlaik nav ziņu par postījumiem, šķērsojot šaurumu,” pausts Trampa paziņojumā.
Piektdien, dodoties uz Sterlingu Virdžīnijā, prezidents Baltā nama zālienā atbildēja uz reportieru jautājumiem. Kāda Dienvidkorejas reportiere mēģināja viņam uzdot jautājumu par šo apgalvojumu, Tramps viņu pārtrauca, pirms viņa paspēja pabeigt jautājumu.
Dienvidkorejas reportiere vēlējās noskaidrot, vai Tramps joprojām uztur spēkā apgalvojumu par Irānas iespējamu uzbrukumu Korejas kuģim, ko Teherāna noliegusi. Tomēr prezidents neatbildēja pēc būtības — viņš pārtrauca jautājumu un aprobežojās ar emocionālu frāzi par simpātijām pret Dienvidkoreju. “Es mīlu Dienvidkoreju!” atbildēja Tramps.
Dienvidkorejas izdevums “Asian Business Daily” šo atbildi raksturoja kā “ne par tēmu”:
Iepriekš Tramps apgalvoja, ka kuģim “Namuho”, kas bija rīkojies patstāvīgi un nepiedalījās ASV vadītajā “Liberation Project”, uzbrukusi Irāna. Pēc tam viņš mudināja Koreju uzņemties lielāku lomu spriedzes mazināšanā Hormuza šaurumā.
Savukārt Irāna kategoriski noliedza jebkādu iesaisti, norādot, ka Korejas lēmums nepiedalīties militārajās operācijās Hormuza šaurumā bijis gudrs. Korejas valdība paziņojusi, ka ugunsgrēka cēlonis uz “Namuho” vēl nav noskaidrots un ka tā ir nosūtījusi izmeklēšanas grupu, lai kuģi aizvilktu uz Dubaiju Apvienotajos Arābu Emirātos un noskaidrotu ugunsgrēka iemeslu.