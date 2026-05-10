Skandāls “Eirovīzijā”: Izraēla saņem oficiālu brīdinājumu par balsošanas noteikumu pārkāpumu
Vēl pirms kāpšanas uz “Eirovīzijas” skatuves Izraēlas pārstāvis nonācis nopietna skandāla centrā. Konkursa rīkotāji izteikuši oficiālu brīdinājumu Izraēlas raidorganizācijai “Kan” pēc tam, kad dziedātājs Noams Betans vairākās valodās publicētos video aicinājis skatītājus “balsot 10 reizes” par Izraēlu.
“Eirovīzijas” dziesmu konkursa direktors Martins Grīns norādīja, ka Izraēlu pārstāvošā mākslinieka publicētie video pārkāpuši konkursa noteikumus un garu. Organizatori tika informēti par dziedātāja Noama Betana kopīgotajiem video, kuros skatītāji tika aicināti “balsot 10 reizes” par Izraēlu. Tajos 28 gadus vecais dziedātājs, kurš konkursā piedalās ar dziesmu "Michelle", vairākās valodās (angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu, zviedru, ukraiņu un citās) aicinājis skatītājus izmantot visas 10 pieejamās balsis tieši par Izraēlu pirmajā pusfinālā, kas notiks 12. maijā.
Pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas “Kan” šos video ir izdzēsusi un pārtraukusi to izplatīšanu, sacīja Grīns.
Profesionālās žūrijas veido pusi no gala rezultāta, bet otru pusi nosaka skatītāji, kuri var nodot līdz 10 balsīm.
Šī nav pirmā reize, kad Izraēla tiek apsūdzēta mēģinājumos ietekmēt balsošanu pasaulē lielākajā tiešraides mūzikas konkursā. Eiropas Raidorganizāciju apvienība, kas rīko konkursu, pērn bija spiesta pastiprināt balsošanas noteikumus pēc tam, kad vairākas valstis pauda bažas par Izraēlas otro vietu 2025. gada konkursā.
Dziedātājas Juvalas Rafaelas uzvara skatītāju balsojumā izraisīja minējumus, ka Izraēlas valdība esot ietekmējusi balsojumu, īstenojot plašas reklāmas kampaņas.
Dziesmu konkurss nonācis krīzē saistībā ar Izraēlas iekļaušanu 2026. gada pasākumā, kas izraisījusi plašu sašutumu Izraēlas genocidālā kara Gazā dēļ. Piecas valstis — Islande, Īrija, Nīderlande, Slovēnija un Spānija — atteicās piedalīties konkursā pēc tam, kad organizatori atļāva Izraēlai tajā piedalīties.
Īrijas raidorganizācija RTE paziņoja, ka dalība konkursā būtu “neiedomājama”, ņemot vērā Izraēlas rīcību Gazā, savukārt Nīderlandes sabiedriskā raidorganizācija norādīja, ka dalība konkursā “nav savienojama” ar tās vērtībām.
EBU savu lēmumu paturēt Izraēlu konkursā pamatojusi ar politisko neitralitāti, lai gan Krievija tika izslēgta jau dienu pēc iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Vairāk nekā 1000 mūziķu un mākslinieku pagājušajā mēnesī atkārtoti aicināja dalībniekus boikotēt konkursu Izraēlas dalības dēļ.
Konkurss notiks Vīnē vēlāk šomēnes — pusfināli paredzēti 12. un 14. maijā, bet fināls — 16. maijā.