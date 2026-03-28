Jūrmalas apstādījumos šopavasar dominēs dabas motīvi
Kokaudzētavas “Bulduri” siltumnīcās šobrīd vēl pieņemas spēkā vairāk nekā 19 tūkstoši lielziedu un sīkziedu atraitnīšu stādu, kas jau aprīlī papildinās Jūrmalas puķu dobes.
Mellužu parkā un Dubultu parkā pavisam drīz sāks ziedēt krokusi, līdz ar siltāka laika iestāšanos pilsētas skvēros un parkos uzplauks rudenī stādītās narcises, tulpes, hiacintes un fritilārijas.
Rudenī tika iestādīts vairāk nekā 25 tūkstoši sīpolpuķu. Šopavasar īpašs jaunums būs agri ziedošās Kaufmaņa tulpes, kas papildinās Ķemeru parka rožu dobes Tukuma ielas galā – iestādīti 2800 tulpju sīpoliņu.
Šā gada pavasara dobes Jūrmalā iedvesmotas no dabas motīviem. Talsu šosejas apļos puķu dobes attēlos visus četrus gadalaikus, katrā aplī ziedēs sīpolpuķes un atraitnītes katram gadalaikam atbilstošos toņos.
Saulrieta toņi iekrāsos pavasara puķu dobes pie Dzintaru koncertzāles, ziemeļblāzmas nokrāsu iedvesmotas puķu dobes būs skvērā Majoru ielas sākumā, Jaundubultu skvērā pie vides objekta “Čiekurs” dominēs jūras motīvs ar zili baltajiem toņiem, savukārt Jūrmalas pludmalei raksturīgie maigie violeti sārtie jūras gliemežvāku toņi atainoti sīpolpuķu un atraitnīšu dobēs Horna dārzā un skvērā pie Bulduru stacijas.
Skvērā pie Bulduru stacijas atraitnītes tiks papildinātas ar gaišsārtām neaizmirstulītēm, kas pasaulē šobrīd ir ļoti populāras pavasara stādījumos.
Arī vasaras puķu dobēm izvēlēti Jūrmalai raksturīgie akcenti. Puķu stādījumos pie Dzintaru koncertzāles dominēs košas vasaras dālijas, cinnijas, lauvmutītes, kleomes, samtenes, kannas, verbenas, sārzāles un Jaungvinejas balzamīnes, veidojot dzintara toņu kontrastus un ritmiskas līnijas, kas vizualizē mūziku un kustību.
Skvērā Majoru ielas sākumā stādījumu koncepciju iedvesmojusi Jūrmalas vēsturiskā koka arhitektūra – dobes iekrāsos tai raksturīgie pasteļtoņi, kā arī ziedi ar smalkāku struktūru – puķu tabaka, miltainās salvijas un baltās lauvmutītes, kas atgādina smalkos mežģīņu rakstus Jūrmalas koka namu fasādēs.
Horna dārza dobēm pie Jūrmalas Kultūras centra ir izvēlēta pludmales saulrieta noskaņa – ziedēs kannas, verbenas, saulespuķes, samtenes, kosmejas, dažādu toņu cinnijas, rudbekijas. Arī citviet pilsētā būs vērojami gan pludmalei raksturīgie toņi, gan priežu meža iedvesmotas krāsas un augu kombinācijas.