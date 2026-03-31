Daugavpilī būs skatāmas Gata Šļūkas karikatūras
Trešdien, 1. aprīlī, plkst. 17.00 Latgales kulinārā mantojuma centrā "Šmakovka", Daugavpilī tiks atklāta karikatūrista Gata Šļūkas karikatūru izstāde.
Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt autora skatījumu uz dažādām sabiedrībā aktuālām un nereti ironiski atainotām tēmām.
Karikatūra ir mākslas forma, kurā cilvēki un notikumi tiek attēloti pārspīlēti, asprātīgi un ar humoru. Tā bieži izmanto ironiju, lai skaidri un saistoši atspoguļotu aktuālus jautājumus, rosinot diskusijas un pievēršot uzmanību būtiskām tēmām.
Izstādē Kulinārā mantojuma centra "Šmakovka" apmeklētāji varēs aplūkot vairākas karikatūras par dažādām, savstarpēji nesaistītām tēmām, kas atklāj autora daudzpusību un spēju ieraudzīt komisko dažādās ikdienas situācijās.
Gatis Šļūka jau 28 gadus zīmē karikatūras laikrakstam "Latvijas Avīze". Mākslinieks ir no Raunas un karikatūras sācis zīmēt jau pirmajā klasē, iedvesmojies no žurnāla "Dadzis", komiksiem, markām ar Disneja zīmējumiem, Ērika Oša un Gunāra Bērziņa karikatūrām. Šļūka ieguvis maģistra grādu grafikas mākslā Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņš ir piedalījies vairākās karikatūru izstādēs visā pasaulē.
Māksliniekam patīk izmēģināt jaunas tehnoloģijas un zīmēšanas rīkus, kā digitālos, tā tradicionālos. Tādēļ arvien vairāk karikatūru top digitālā formātā, taču viņš neplāno atteikties no sev tik tuvās karikatūru zīmēšanas uz papīra ar krāsu zīmuļiem.
Viņš izdevis četras karikatūru grāmatas – "Gatis Šļūka. Karikatūras" (2006), "Gatis Šļūka. Karikatūras 2" (2015), "Gatis Šļūka. Karikatūra LV" (2018) un "Gatis Šļūka. Karikatūras 3" (2022).
"Radot karikatūras, es tās veidoju no sava – latvieša, eiropieša skatpunkta, bet vēlāk bieži vien tās sāk dzīvot savu dzīvi un apceļo pasauli, pateicoties mūsdienu globalizācijas un interneta laikmetam. Arī cilvēki citā pasaules malā sajūt saikni ar tām attēloto tēmu un situāciju dēļ. Tādos brīžos es jūtu gandarījumu par paveikto, un šķiet, ka karikatūras tomēr var nedaudz mainīt pasauli," stāsta Šļūka.
Gata Šļūkas karikatūru izstāde Kulinārā mantojuma centrā "Šmakovka", Rīgas ielā 22a, Daugavpilī būs skatāma līdz 31. augustam. Izstādes atklāšanas pasākumā ieeja bez maksas, pārējās dienās – saskaņā ar iestādes cenrādi.