Dienvidkurzemes novadā norisināsies vērienīgs pasākums - "Lielā Dienvidkurzemes ripināšanās"
4. aprīlī visā Dienvidkurzemes novadā norisināsies vērienīgs un pavasarīgs pasākums – "Lielā Dienvidkurzemes ripināšanās", kas aicinās gan novada iedzīvotājus, gan viesus izbaudīt Lieldienu noskaņu, aktīvi pavadīt laiku un iepazīt Dienvidkurzemi.
Par vienu no pasākuma centrālajiem notikumiem kļūs tūrisma rallijs. Dalībnieki aicināti tērpties krāšņi un pavasarīgi, kā arī radoši noformēt savus automobiļus, piešķirot rallijam īpašu svētku noskaņu.
Tūrisma rallija starts tiks dots pie Grobiņas sporta centra (Namiķa iela 2b, Grobiņā), bet finišs paredzēts Aizputē pie Aizputes tūrisma centra, kur dienas noslēgumā pulcēsies rallija dalībnieki. Maršrutu katra komanda veidos pati, vadoties pēc kartes, kuru dalībnieki saņems, reģistrējoties pasākuma startā. Ceļā komandām būs jāveic dažādi uzdevumi, jāpārbauda sava atjautība un jāsadarbojas, lai veiksmīgi sasniegtu finišu.
Dalība tūrisma rallijā iespējama, iepriekš piesakoties mājaslapā, aizpildot pieteikuma anketu. Komandu skaits ir ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties savlaicīgi.
Paralēli tūrisma rallijam visā Dienvidkurzemē norisināsies arī Lieldienu ripināšanās un jautrās aktivitātes. Aizputē, Aizputes pagastā, Cīravā, Dunalkā, Durbē, Gramzdā, Grobiņā, Priekulē, Vaiņodē un Vībiņos notiks dažādas Lieldienu norises – stafetes, olu ripināšana, spēles, radošas aktivitātes un svētku jautrošanās gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Svētku kulminācija notiks Aizputē, laukumā pie Aizputes tūrisma centra (Atmodas iela 16), kur no plkst. 14.00 norisināsies Lieldienu svētku programma ar koncertiem, tradīciju iepazīšanu un dažādām aktivitātēm. Dienas gaitā uzstāsies Aizputes amatierkolektīvi un Skolēnu jaunrades centra kolektīvi, notiks Lieldienu tradīciju programma kopā ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem, bet plkst. 17.00 tiks apbalvoti "Lielās Dienvidkurzemes ripināšanās" tūrisma rallija uzvarētāji.
Svētku noslēgumā izskanēs koncertprogramma "Skanēj’ visa pasaulīte", kurā uzstāsies Kristīne Kalniņa, Marts Kristiāns Kalniņš un Edgars Kārklis – mūziķi, kas pazīstami no grupām "Autobuss debesīs", "Raxtu Raxti" un "Auļi". Programmā apvienojas tautas un pasaules mūzika ar latviešu komponistu oriģināldarbiem, skanot gan dūdām, koklei un stabulei, gan obojai, klavierēm, akordeonam un vijolei.
"Koncertstāsts būs par cilvēku – par katru no mums, kas ienāk pasaulē, lai piedzīvotu savu dzīves stāstu un ar savām domām un darbiem to padarītu labāku. ‘Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādam’ – šie vārdi atgādina, ka dziedāšana dziedē un vieno, tāpēc ar šo koncertu vēlamies būt tuvāk viens otram un savai latvietībai," par noslēguma koncertprogrammu stāsta Aizputes pilsētas kultūras pasākumu organizatore Ieva Sīpola.