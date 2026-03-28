Novadu ziņas
Šodien 09:56
Vai tev ir ideja, kā uzlabot savu apkārtni? Valkas novada iedzīvotājus aicina iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā
Valkas novada pašvaldība izsludinājusi līdzdalības budžeta projektu konkursu, aicinot iedzīvotājus iesniegt savas idejas novada attīstībai un vides uzlabošanai no 2026. gada 27. marta līdz 10. maijam.
Kas var piedalīties?
- Fiziska persona, kura ir sasniegusi 16 gadu vecumu,
- Biedrības un nodibinājumi, kuros nav pašvaldības līdzdalības,
- Viens iesniedzējs var iesniegt vienu vai vairākus projektus.
Kādas idejas var iesniegt?
Projektiem jābūt sabiedrībai noderīgiem un publiski pieejamiem, īstenojamiem pašvaldības īpašumā (vai ar īpašnieka saskaņojumu). Tie nedrīkst būt saistīti ar ceļu vai stāvvietu sakārtošanu, komercdarbību, politiskām vai reliģiskām aktivitātēm.
Atbalstāmo ideju virzieni:
- Ģimenēm draudzīgas infrastruktūras izveide,
- Vides pieejamības uzlabošana,
- Mājdzīvnieku labturībai paredzētas vietas,
- Ainavas un publiskās telpas sakārtošana,
- Citas sabiedrībai aktuālas iniciatīvas.
- Projekta iecerei jābūt īstenojamai divu gadu laikā pēc apstiprināšanas.
Finansējums:
- Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 14 366,77 EUR
- Minimālā izmaksu robeža projektam NAV noteikta
- Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 14 366,77 EUR
Iesniedzamie dokumenti:
- Aizpildīta pieteikumu veidlapa līdzdalības budžeta informācijas sistēmā valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.GeoLatvija.lv sadaļā “Līdzdalības budžets”,
- Vismaz viena vizualizācija – vizuāls materiāls ar vienu vai vairākiem attēliem, kas ilustrē plānoto Projekta rezultātu,
- Projekta skice (ja paredzēti uzlabojumi infrastruktūrā) – jānorāda visi Projekta būtisko elementu izmēri un to izvietojums uz zemesgabala robežu plāna vai izdrukas no tīmekļvietnes (piemēram, www.topografija.lv, www.kadastrs.lv vai www.geolatvija.lv),
- Projekta idejas īstenošanas izmaksu tāme,
- Var pievienot arī citus dokumentus, kas palīdzēs izskaidrot projekta ideju.
Kā iesniegt projektu?
Projekta pieteikums jāiesniedz no 2026. gada 27. marta līdz 10. maijam. Projektu pieteikumi, kas ir iesniegti pēc šī termiņa beigām, netiek izskatīti.