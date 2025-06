"Mēs esam vairāk!" atklājas jaunas detaļas par Rosļikova provokāciju Saeimā

Bet jau nākamajā brīdī Rosļikovs krieviski izsaucās: "Mēs esam vairāk! Krievu valoda - mūsu valoda!", kā arī parādīja rupju žestu ar rokām. Par to tika pieņemts lēmums viņu izslēgt uz šo sēdi un izraidīt no zāles. Notikušo ar telefonu cītīgi iemūžināja Rosļikova partijas biedre Nataļja Marčenko-Jodko, kas pēc iziešanas no zāles sauca Rosļikovu par "varoni".