Valkas novada pašvaldība ilgstoši nav iekasējusi iedzīvotāju parādus - tie pārsniedz jau miljonu eiro
Finanšu ministrija (FM) uzsevusi Valkas novada pašvaldībai līdz šā gada 1. jūnijam steidzami mainīt līdzšinējo pieeju budžeta un finanšu vadībā, nodrošinot savlaicīgu norēķināšanos ar kreditoriem un nodokļu maksājumu izpildi.
Ja pašvaldība nespēs sakārtot budžeta situāciju un turpinās kavēt saistību izpildi, jautājums tiks risināts atbilstoši pašvaldību finanšu stabilizācijas regulējumam.
Ziņojumā FM secinājusi, ka Valkas novada pašvaldības ilgstošās finanšu problēmas galvenokārt ir saistītas ar nesakārtotu komunālo pakalpojumu sniegšanu, kas rada pašvaldībai zaudējumus.
Pašvaldība ilgstoši nav iekasējusi iedzīvotāju parādus par komunālajiem pakalpojumiem – uz 2026. gada 1. februāri iedzīvotāju parādi par siltumapgādi pārsniedza vienu miljonu eiro, kā arī tie būtiski nesamazinās. Vienlaikus izrakstītie rēķini par siltumapgādi nesedz faktiskās pakalpojuma izmaksas, un gadiem nav nodrošināta pietiekama kontrole pār ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
Minētie faktori tieši ietekmē pašvaldības budžetu un tās spēju savlaicīgi pildīt uzņemtās saistības un nodrošināt autonomo funkciju izpildi. Neskatoties uz to, ka 2025. gadā Valkas novada pašvaldības ieņēmumi pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, salīdzinot ar 2024. gada plānu, pieauga par 1,26 miljoniem eiro jeb 15,4% (procentuāli lielākais pieaugums starp pašvaldībām), pašvaldībai regulāri bija kavēti maksājumi pret kreditoriem, tā kavēja nodokļu samaksu un periodiski pagarināja nodokļu nomaksas termiņus. Arī 2026. gada janvāra nodokļu parādam 362,4 tūkstošu eiro apmērā ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums līdz 2027. gada 20. janvārim.
Pašvaldības finanšu situācijas īslaicīga uzlabošanās 2025. gada beigās ir saistīta tikai ar vienreizējiem ieņēmumiem no nekustamā īpašuma (katlumājas) pārdošanas, kā rezultātā tika nomaksāts ilgstošs parāds 150 tūkstošu eiro apmērā par siltumenerģijas pakalpojumiem. Šāda pieeja neatrisina finanšu problēmu cēloņus un nav uzskatāma par ilgtspējīgu risinājumu.
Lai gan pašvaldības dome ir apstiprinājusi finanšu optimizācijas plānu, kas paredz pakāpenisku pilsētas teritorijā sniegto komunālo pakalpojumu nodošanu kapitālsabiedrībai SIA “Valkas namsaimnieks”, FM norāda, ka plāns neapliecina pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Vienlaikus FM uzsver, ka nav pamata uzskatīt, ka Valkas novada pašvaldība 2026. gadā pieejamā finansējuma ziņā būtu nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar citām pašvaldībām, jo 11 pašvaldībām ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir zemāki nekā Valkā. Tas norāda, ka problēmas pamatā nav ieņēmumu apjoms, bet gan to pārvaldība.
FM norāda, ka Valkas novada domei jāorganizē komunālo pakalpojumu sniegšana tā, lai pakalpojumu tarifi segtu faktiskās izmaksas, jāuzlabo maksājumu iekasēšana no iedzīvotājiem un jāizvēlas tāds pakalpojumu organizēšanas modelis, kas nerada zaudējumus pašvaldības budžetā. Tas ir būtiski, lai neapdraudētu pašvaldības autonomo funkciju izpildi. Neatrisinot samilzušās problēmas komunālo pakalpojumu organizēšanā, nav iespējams nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
FM ir aicinājusi Valsts kontroli veikt padziļinātu revīziju Valkas novada pašvaldībā saistībā ar tās izvēlēto siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas modeli un tā finansēšanu.
Balstoties uz izvērtējumu, FM ziņojumā ir noteikusi Valkas novada domei skaidrus turpmākos rīcības virzienus pašvaldības 2026. gada budžeta sabalansēšanai. Pašvaldībai steidzami jāmaina līdzšinējā pieeja budžeta un finanšu vadībā, primāri nodrošinot uzņemto saistību izpildi, tostarp nodokļu samaksu noteiktajos termiņos, kā arī autonomo funkciju izpildi. Lai nodrošinātu 2026. gadā trūkstošo finansējumu vairāk nekā 370 tūkstošu eiro apmērā, pašvaldībai tas jārod, veicot izmaiņas aizdevumu atmaksas grafikos. Pēc ziņojuma saskaņošanas FM to iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā.