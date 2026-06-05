Runājot par cīņu ar vēzi, princese Ketrīna negaidīti atklāj savas jūtas pret princi Viljamu
Velsas princese Ketrīna šonedēļ viesojās labdarības pasākumā Londonā, kas veltīts cīņai ar vēzi. Kādā no saviesīgajām sarunām, viņa izteica mīlu piezīmi par savu vīru princi Viljamu, un tā aizkustinājusi visus karaliskās ģimenes fanus.
Velsas princese Ketrīna kopā ar karali Čārlzu un karalieni Kamillu apmeklēja pieņemšanu Svētā Džeimsa pilī, lai godinātu organizācijas “Cancer Research UK” nozīmīgo darbu. Pasākumu rīkoja karalis kā organizācijas patrons, atzīmējot tās 125 gadu jubileju. Tajā pulcējās pētnieki, ārsti, brīvprātīgie un partneri, kas iesaistīti vēža profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā. To, ka princese Ketrīna pievienosies šim nozīmīgajam notikumam Kensingtonas pils paziņoja tikai pasākuma dienas rītā.
Viesu vidū bija arī īru popmūziķis Ronans Kītings ar sievu Stormi. Runājot ar slaveno pāri par savu pieredzi cīņā ar vēzi, princese negaidīti veltīja sirsnīgus vārdus savam vīram princim Viljamam, kurš pasākumā nepiedalījās.
Ronans Kītings Ketrīnai sacīja: “Lūdzu, nododiet sveicienus Viljamam.” Dziedātāja sieva Stormi piebilda: “Viņš ir tik brīnišķīgs džentlmenis.” Savukārt Ronans turpināja: “Jā, mēs viņu ļoti mīlam.” Princese Ketrīna, kas pasākumu apmeklēja sarkanā kleitā ar sirsniņu rakstu, pasmaidīja un atbildēja: “Es arī!”
Šā gada aprīlī Viljams un Ketrīna nosvinēja 15. kāzu gadadienu. Viņi apprecējās 2011. gada 29. aprīlī krāšņā ceremonijā Vestminsteras abatijā, un ģimenē audzina trīs bērnus — princi Džordžu, princesi Šarloti un princi Luisu.
Pieņemšanas laikā Ketrīna, Kamilla un Čārlzs apskatīja interaktīvas ekspozīcijas, kas demonstrēja “Cancer Research UK” paveikto darbu. Pasākumā piedalījās arī Glosteras hercogs un hercogiene.
Princese Ketrīna “Cancer Research UK” labdarības pasākumā Londonā
Gan karalim Čārlzam, gan princesei Ketrīnai 2024. gadā konstatēja onkoloģiskas slimības, lai gan konkrētie diagnožu veidi netika publiskoti. Princese izgāja ķīmijterapijas kursu un pagājušā gada janvārī paziņoja, ka slimība ir remisijā.
Pasaules vēža dienā februārī viņa dalījās pārdomās par savu pieredzi, atklājot, cik dziļi slimība ietekmējusi viņas emocionālo pašsajūtu. Viņa uzsvēra, ka atveseļošanās ceļā nākas piedzīvot gan baiļu un spēka izsīkuma brīžus, gan cerību un atgūšanās periodus.
Pēc remisijas paziņošanas Ketrīna pakāpeniski atgriežas pie karaliskajiem pienākumiem. Nesen viņa devās arī savā pirmajā ārvalstu vizītē kopš slimības. Darba braucienā uz Itāliju viņa devās bez vīra.
Organizācija “Cancer Research UK” gadu gaitā devusi nozīmīgu ieguldījumu vēža pacientu izredžu uzlabošanā. Organizācija norāda, ka pēdējo 50 gadu laikā izdzīvošanas iespējas valstī ir dubultojušās, pateicoties sasniegumiem pētniecībā un klīniskajos pētījumos.