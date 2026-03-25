"Es darbojos kāda vadīts." Rīgas policists ceļā no hokeja izglābj vīrieša dzīvību
Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes inspektors Kristiāns Sutra, atrodoties ārpus dienesta pienākumu pildīšanas, operatīvi sniedzis pirmo palīdzību un izglābis dzīvību autovadītājam, kuram pie stūres bija kļuvis slikti.
Incidents noticis Rīgā, A. Deglava ielā, kad policists pēc hokeja turnīra bija ceļā uz mājām. Apstājoties pie luksofora sarkanā signāla, viņš izdzirdējis blīkšķi un ievērojis, ka viena no automašīnām ietriecas blakus joslā esošajā transportlīdzeklī.
"Redzot notiekošo, nolēmu doties pie automašīnas, lai noskaidrotu, kas atgadījies. Pieejot klāt, kāds aculiecinieks noteica, ka vadītājam kļuvis slikti. Vadītāja kāja tobrīd vēl atradās uz gāzes pedāļa. Es to nekavējoties noņēmu nost un pārbaudīju vīrieša pulsu, kas nebija sajūtams. Uzreiz izvilku vīrieti no automašīnas un uzsāku sirds masāžu," notikušo atceras policists.
Dzīvības glābšanas pasākumi tika turpināti līdz brīdim, kad notikuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāde, kas pārņēma cietušā aprūpi.
"Atskatoties uz notikumu, šķiet, darbojos kāda vadīts. Līdz brīdim, kad sazinājos ar vīrieša tuviniekiem, iekšēji ticēju, ka ar viņu viss būs labi, un, par laimi, tā arī notika," atzina Sutra. Viņš arī izteica pateicību klātesošajiem aculieciniekiem, kuri operatīvi izsauca mediķus, nevis izvēlējās notiekošo filmēt.
Vēlāk sarunā ar policistu izglābtā vīrieša tuvinieki apliecināja, ka vīrieša stāvoklis ir stabils, un pateicās par pašaizliedzīgo rīcību, kas ļāvusi bērniem un mazbērniem nezaudēt tuvinieku. RPP vadība uzsver, ka lepojas ar darbiniekiem, kuri ir gatavi rīkoties izlēmīgi jebkurā situācijā, neatkarīgi no tā, vai viņi atrodas darbā.