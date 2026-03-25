Sinoptiķi brīdina par krasām laikapstākļu izmaiņām - nākamnedēļ vietām atkal snigs
Šīs nedēļas izskaņā Latvijā saglabāsies pavasarīgi silts un saulains laiks, gaisam iesilstot līdz pat +15 grādiem, taču jau nākamnedēļ laikapstākļi krasi mainīsies – kļūs ievērojami vēsāks un vietām gaidāms arī sniegs, liecina jaunākās prognozes.
Kā norāda Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC), ceturtdien valsts teritoriju vēl šķērsos nokrišņu zona. Naktī lietus gaidāms rietumu un centrālajos rajonos, bet dienā – Latvijas austrumos. Saglabāsies brāzmains dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas lokāli piekrastē un atsevišķos reģionos sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs +1…+6 grādu robežās, bet dienā iesils līdz +6…+11 grādiem, galējos dienvidaustrumos un Latgalē vietām sasniedzot +13 grādus.
Sākot ar piektdienu, paaugstinoties atmosfēras spiedienam, laikapstākļi īslaicīgi uzlabosies.
Piektdien neliels lietus gaidāms vien nakts pirmajā pusē austrumu rajonos, bet brīvdienas lielākoties aizritēs sausas un saulainas. Piektdienas naktī un no rīta atsevišķos rajonos var veidoties migla.
Brīvdienu naktis būs dzestras, gaisam atdziestot līdz -3…+3 grādiem, savukārt pēcpusdienās termometra stabiņš pakāpsies līdz +10…+15 grādu atzīmei. Jūras piekrastē un svētdien Kurzemē, palielinoties mākoņu daudzumam, būs par pāris grādiem vēsāks.
Vienlaikus LVĢMC atgādina, ka naktī uz svētdienu, 29. martu, Latvijā notiks pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot par vienu stundu uz priekšu, tādējādi vakara stundās ilgāk būs gaišs.
Svētdien un jaunās nedēļas sākumā laikapstākļus atkal sāks noteikt ciklonu darbība.
Latvijas teritorijā ieplūdīs ievērojami vēsākas gaisa masas, palielināsies mākoņu daudzums un biežāk gaidāmi nokrišņi.
Pēcpusdienās gaisa temperatūra vairs nepārsniegs +2…+10 grādus, bet naktīs saglabāsies -3…+3 grādu robežās.
Nokrišņi jaunnedēļ lielākoties būs lietus, taču līdz ar gaisa atdzišanu iespējams arī slapjš sniegs. Lai gan ievērojamas un noturīgas sniega segas veidošanās pagaidām netiek prognozēta, īslaicīgi zeme var nosnigt balta.
Šīs krasās laikapstākļu izmaiņas sekos neparasti siltam periodam. Sinoptiķi atzīmē, ka marts līdz šim bijis par 4,5 grādiem siltāks nekā noteiktā klimatiskā norma, atbilstot drīzāk aprīļa vidum raksturīgam temperatūras režīmam.
LVĢMC novērojumu tīklā šomēnes reģistrēti jau 118 siltuma rekordi, bet augstākā gaisa temperatūra fiksēta 14. martā, kad Liepājā un Pāvilostā gaiss iesila līdz pat +17,1 grādam.