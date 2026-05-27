Tas pārsteigs visus! Kima Kardašjana atklāj, cik daudz uztura bagātinātāju dienā viņai palīdz saglabāt veselību
45 gadus vecā realitātes televīzijas zvaigzne un uzņēmēja Kima Kardašjana atklājusi, cik daudz pūļu iegulda savas veselības uzturēšanā. Viņa regulāri lieto dažādus vitamīnus, bet to skaits pārsteigs pat visdedzīgākos uztura bagātinātāju piekritējus!
“Es lietoju apmēram 35 uztura bagātinātājus dienā,” Kima Kardašjana atklājusi Eimijas Poeleres podkāstā “Good Hang”. “Es tos sadalu trim reizēm dienā.”
Viņa arīdzan paskaidrojusi, ka šāda rutīna mēdz būt nogurdinoša. “Vienā brīdī nodomāju - es vairs nespēju dzert šo zivju eļļu. Esmu nogurusi no nemitīgās tablešu lietošanas,” viņa stāstīja. Taču, pārtraucot lietot zivju eļļu, tas uzreiz atspoguļojies analīzēs. “Bija ļoti skaidri redzams, ka esmu pārtraukusi to lietot, tāpēc nācās atsākt.”
Kardašjana jokoja, ka vēlētos daudz vienkāršāku risinājumu: “Es gribētu, lai būtu iespējams katru dienu saņemt kādu intravenozu vitamīnu sistēmu, kuru varētu pieslēgt pa ceļam uz darbu.”
Viņas rūpes par veselību kļuva vēl nopietnākas pēc satraucošām veselības problēmām pagājušajā gadā. 2025. gada novembrī realitātes šovā “The Kardashians” Kima atklāja, ka viņai diagnosticēta smadzeņu aneirisma, kuru ārsti saistījuši ar stresu.
Tajā laikā viņa līdz pat desmit stundām dienā gatavojusies jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenam, un intensīvā slodze radījusi gan izsitumus, gan “ekstrēmu” stresu.
“Es piezvanīju smadzeņu ķirurgam Kītam Blekam un nosūtīju viņam attēlu,” viņa stāstīja māsai Kortnijai. “Viņš teica: ‘Es gribu, lai tu atnāc uz visām pārbaudēm un izmeklējumiem.’ Beigās ārsti secināja, ka tas viss ir stresa dēļ.”
Kima Kardašjana nolēmusi pārtraukt ceļu uz juristes karjeru pēc trim neveiksmīgiem mēģinājumiem nokārtot eksāmenu. Decembrī laikrakstam “The New York Times” viņa atzina, ka nevēlas pārāk ilgi kavēties pie neveiksmēm.
Neraugoties uz to, ka vitamīnu kapsulu kaudzes viņai ir ļoti apnikušas, Kima uzsver, ka uztura bagātinātāji tagad kļuvuši par neatņemamu viņas veselības profilakses sastāvdaļu. “Zivju eļļas kapsulas ir milzīgas,” viņa smejoties piebilda, “taču rezultāts ir tā vērts.”