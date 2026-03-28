Aktīvists Roberts Klimovičs, ar Krievijas “Kazaku Zdrava” biedra atbalstu, tirgo semināru, kas palīdzēšot "sasniegt jaunu domāšanas līmeni"
Kādreizējais TV raidījumu vadītājs un Latvijas musulmaņu balss Roberts Klimovičs, par 47 līdz 57 eiro tirgo tirgo semināru, kas sola cilvēkiem sniegt "jaunu domāšanas līmeni par likumiem un cilvēktiesībām".
Pasākuma paziņojumā Klimovičs, kas līdz šim bija zināms kā aktīvists, TV režisors, producens un raidījumu vadītājs, pieteikts kā "cilvēktiesību eksperts" un "individuālais juridiskais pārstāvis ar ilgstošu pieredzi cilvēktiesību aizstāvībā un tiesvedībās". Bet semināra mērķauditorija esot cilvēki, kas "saskārušies ar administratīvām lietām" un/ vai "ir konfliktā ar birokrātisko aparātu".
Pasākums plānots 29. martā, tas ilgs 6 stundu garumā un cena par dalību tajā svārstās no 47,03 līdz 57,48 eiro par personu. Tāpat semināra aprakstā norādīts, ka tas tiek rīkots sadarbībā ar biedrību "Cilvēka un ģimenes tiesību aizsardzības centrs". Kā liecina datubāzē "Lursoft" pieejamā informācija, biedrība dibināta 2026. gada 20. janvārī un tās patiesā labuma guvēji ir divi cilvēki - Rolands Černis un Roberts Klimovičs.
Černis pats sevi dēvē par "pasniedzēju un dzīves inženieri", kas 2015. gadā dibinājis "Cilvēka apziņas skolu". "Lursoft" dati liecina, ka sākotnēji biedrība darbojās kā sabiedriska labuma organizācija, bet 2021. gadā tai šis statuss tika atņemts. Tāpat Černis norāda, ka šobrīd ir divu Krievijas asociāciju - "Profesionālās Viscerālo prakšu speciālistu asociācijas" un dziedināšanas metožu asociācijas “Kazaku Zdrava” - biedrs.
Černis "apziņas skolā" piedāvā dažādus pakalpojumus, tai skaitā praktisko gaišreidzību, uztura konsultācijas un pat galvaskausa korekciju. Viņš norāda, ka savas prasmes smēlies pie "dažādu zināšanu glabātājiem, speciālistiem un pasniedzējiem ārpus Latvijas", tai skaitā iekšējo orgānu paškorekciju apguvis pie Ruslana Erisļeviča Mušailova (Krievija), uztura un enerģētikas transformāciju pie Dmitrija Lapšinova (Krievija), bet zīdaiņu un grūtnieču u.c veida masāžas pie Vladislava Jureviča Ščebeņkova (Krievija).
Jāpiemin, ka Klimoviča vadītais pasākums notiks Koprades kluba "Pašapziņa" telpās, kurā 1. martā semināru vadīja skaļu ažiotāžu izraisījušais Edgars Mednis, kuram 2024. gadā Ārstu biedrības Sertifikācijas padome atņēma sertifikātu pediatra un homeopāta specialitātē.
Sertifikāts Mednim tika atņemts pēc tam, kad viņš publiski apšaubīja savu kolēģu – ārstu profesionalitāti, nosakot diagnozi un ārstējot kādu zēnu, kurš nebija vakcinēts pret difteriju un nomira. Pēc tam, kad tika paziņots, ka Mednim tiek atņemts sertifikāts, par viņu aktīvi iestājās partija "Suverēnā vara", kas pie Latvijas Ārstu biedrības ēkas sarīkoja piketu.
Kā 2025. gadā rakstīja žurnāls "Ir", Mednis Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes pieņemto lēmumu apstrīdējis, kas nozīmē, ka lēmums par sertifikātu anulēšanu automātiski ticis uz laiku apturēts. Koprades kluba "Pašapziņa" paziņojumā Medins tika norādīts kā ārsts ar 30 gadu pieredzi medicīnā, holistiskās un homeopātiskās medicīnas praktiķis, bet seminārs bija paredzēts cilvēkiem, "kuri vēlas skaidri saprast, kas šodien patiesībā notiek veselības aprūpē".