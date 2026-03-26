Vai Latvijā jāsatraucas? Sibīrijā masveidā izkauj mājlopus, aizdomas par bīstamu vīrusu
Krievijā, Novosibirskas apgabalā nopietnu viļņošanos izraisījusi atbildīgo iestāžu rīcība masveidā izkaujot mājdzīvniekus un nodrošinot veselu ciematu pilnīgu izolāciju.
Kamēr oficiālie avoti Krievijā klusē vai sniedz pretrunīgu informāciju, starptautiskie mediji un veterinārijas eksperti saredz daudz bīstamāku ainu — mutes un nagu sērgas atgriešanos.
Aizdomīga klusēšana
BBC raksta, ka vairākos Sibīrijas reģionos izsludināta ārkārtējā situācija, ceļus bloķē policija un tiek uzstādīti dezinfekcijas punkti. Šāda mobilizācija parasti raksturīga tikai visbīstamāko infekciju gadījumos, tomēr oficiālās iestādes savu rīcību nekomentē ļaujot izplatīties baumnām un pieņēmumiem. Medijs uzsver, ka galvenais iemesls, kāpēc Krievijas iestādes varētu izvēlēties nesaukt sērgu vārdā, ir ekonomiskais trieciens — oficiāls mutes un nagu sērgas apstiprinājums nekavējoties apturētu jebkādu lauksaimniecības produkcijas eksportu no valsts, radot milzīgus zaudējumus valsts kasei.
Rīcība nodod patiesību
Arī Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) speciālisti, sekojot līdzi kaimiņvalstī notiekošajam, saredz skaidras pretrunas starp vārdiem un darbiem.
PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktores vietnieks Edvīns Oļševskis pauž izbrīnu: "Spriežot pēc viņu rīcības un iesaistītajām dzīvnieku sugām, tā izskatās pēc rīcības mutes un nagu sērgas gadījumā. Pēc būtības viņi dara visu, kas šajā gadījumā būtu jādara – ir izveidota karantīnas zona un likvidēti visi apdraudētie dzīvnieki. Nav skaidrs, kāpēc viņi slēpj iemeslus šai darbībai."
Vai Latvijai draud briesmas?
Lai gan situācija Sibīrijā izskatās pēc klasiska mēģinājuma slēpt epidēmiju, Latvijas iedzīvotājiem pašlaik nav pamata panikai. Vīruss, lai arī lipīgs, nav spējīgs pats saviem spēkiem veikt tūkstošiem kilometru garu distanci.
Edvīns Oļševskis uzsver, ka šobrīd Latvijā nav pamata satraukumam: "Konkrētais regions atrodas ļoti tālu, nav nekādu faktoru, kas varētu vīrusam palīdzēt šo attālumu pārvarēt, bet mēs, protams, sekojam notikumu attīstībai."
