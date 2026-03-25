Ministrs: “Rimi” vecuma pārbaude ar “Smart-ID” var radīt riskus
Ja pastāv iespēja, ka nepilngadīgais izmanto citas personas ierīci vai piekļuves datus, tad "Rimi" veikalos ieviestā vecuma pārbaude ar "Smart-ID" var radīt riskus, un tie ir jāvērtē ļoti nopietni, uzskata veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Kā ar padomnieces Ilonas Ošas starpniecību informēja ministrs, valsts un pašvaldības policija praksē kontrolē šo prasību izpildi, tostarp ar kontrolpirkumiem.
Pēc viņa domām, lai gan mazumtirgotāja konkrētais risinājums pats par sevi nav pretrunā ar likuma pieeju, tomēr būtiskais jautājums ir "nevis tehnoloģija, bet tās drošība un praktiskā efektivitāte".
Ministrs uzsver, ka ir svarīgi, lai jebkurš izmantotais risinājums reāli garantētu, ka alkoholu iegādājas tieši tā persona, kas identificējas. "Ja būs signāli, ka sistēma tiek izmantota negodprātīgi - es ticu, ka, tas tiks izvērtēts un nepieciešamības gadījumā sekos rīcība," atzīmē Abu Meri.
Viņš uzsver, ka izšķiroša loma ir gan pašam tirgotājam, gan uzraugošajām institūcijām. Komersanta pienākums ir organizēt tirdzniecību tā, lai likuma prasības tiktu pilnībā ievērotas.
Abu Meri norāda, ka tehnoloģijas var būt izmaksu draudzīgs palīgs, bet jāpārliecinās, ka tās nekļūst par vājāko posmu nepilngadīgo aizsardzībā.
Tāpat ministrs uzsver, ka nepilngadīgo aizsardzība pret alkohola pieejamību ir skaidri noteikta likumā un tā nav interpretējama brīvi. Proti, Alkoholisko dzērienu aprites likums nepārprotami nosaka, ka alkoholu aizliegts pārdot personām līdz 18 gadu vecumam. Attiecīgi tirgotāja pienākums ir pārliecināties par pircēja vecumu.
Abu Meri norāda, ka klātienes tirdzniecībā tas ierasti darīts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, savukārt attālinātā tirdzniecībā likums jau patlaban paredz elektroniskās identifikācijas risinājumus.
Kā vēstīts, mazumtirgotāja SIA "Rimi Latvia" veikalos ieviesta iespēja apstiprināt vecumu, izmantojot "Smart-ID" identifikāciju, informēja uzņēmumā.
Jaunais digitālais risinājums ir pieejams pašapkalpošanās kasēs, lai veiktu vecuma pārbaudi, iegādājoties preces ar vecuma ierobežojumu. "Smart-ID" risinājums ir ieviests visās Baltijas valstīs.
"Rimi Baltic" digitālās attīstības direktore Liene Perija informē, ka vidēji 15-20% no visiem pirkumiem ir nepieciešama vecuma pārbaude. Savukārt kopumā no visām situācijām, kad pircējam palīdz konsultants, 60% gadījumu ir tieši vecuma pārbaude, kas ir samērā liels darbinieku resursa patēriņš. Turpmāk pircējiem būs iespēja apstiprināt savu vecumu, bet veikalu darbinieki varēs pievērst uzmanību citiem ikdienas uzdevumiem.
Šāda vecuma pārbaudes metode pagājušā gada decembrī tika ieviesta arī "Rimi" veikalos Igaunijā un Lietuvā. Pašapkalpošanās kasēs to izvēlas vidēji 40% pircēju. Šogad šo iespēju ir izmantojuši 100 000 unikālo pircēju.
"Smart-ID" vecuma verifikācija ir kā papildu iespēja paralēli jau ierastajai dokumentu pārbaudei. Ja pircējs vēlas iegādāties preces ar vecuma ierobežojumu, piemēram, alkoholiskos vai enerģijas dzērienus, pašapkalpošanās kases ekrānā pirms apmaksas jāizvēlas starp divām vecuma pārbaudes iespējām - manuāla darbinieka pārbaude vai "Smart-ID" risinājums.
Izvēloties jauno digitālo risinājumu, pircējam ar viedtālruņa palīdzību jānoskenē ekrānā redzamais QR kods ar vienu no trim pieejamajiem veidiem: ar viedtālruņa kameras funkciju un "Rimi" vai "Smart-ID" lietotnēm. Pēc tam process ir tāds pats, kā veicot ierastu verifikāciju ar "Smart-ID" - pircējam jāievada PIN1 kods un jāapstiprina darbība.
Vecuma pārbaudes risinājums ir pieejams visās "Rimi" veikalu pašapkalpošanās kasēs. Lai verifikācija darbotos bez aizķeršanās, pircējiem viedtālrunī ir jābūt derīgam "Smart-ID" kontam.
Jau ziņots, ka "Rimi Latvia" 2024. gadā strādāja ar 1,126 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 31% - līdz 38,115 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1992. gada janvārī, un tā pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. "Rimi Latvia" vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas "Rimi Baltic", kura savukārt pieder Dānijas "Salling Group".