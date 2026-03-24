Lielās Talkas Labas Gribas vēstnieki aicina saudzēt dabu un piedalīties talkā
Piektdien, 27. martā, ar ikgadējo Lielās Talkas ieskandināšanu - pašvaldības koordinatoru tikšanos Rīgā, oficiāli tiks atvērta talkas vietu reģistrācijas karte, un ikvienam būs iespēja pieteikt savu talkošanas vietu Lielās Talkas mājaslapā.
Talkās arī šogad paredzama plaša aktivitāšu izvēle no koku stādīšanas un atkritumu savākšanas līdz vietējām kopienām svarīgu vietu un ainavu labiekārtošanai. Idejas talkām var smelties arī cilvēku atzīmētajā piesārņoto vietu kartē: https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte
Uz saudzīgu attieksmi pret dabu un dalību Lielajā Talkā aicina arī 2026. gada Labas gribas vēstnieki – notikumu vadītājs Valdis Melderis, žurnālists Sandijs Semjonovs un folkloras pētniece Ilga Vālodze Ābelkina.
Ilga Vālodze Ābelkina uzsver: "Talka ir tradīcija, kurā saglabājusies viena no cilvēces skaistākajām īpašībām - sanākt kopā kā lielāka paveikšanai. Mēs varam lepoties, ka mūsu kultūrā talka ietver arī ieklausīšanos un dzīvošanu vienā ritmā ar dabu. Lai šī gada Lielā Talka stiprina šīs prasmes, mums katram par savu mazdārziņu domājot, kā arī skatoties plašajā pasaulē!"
Valdis Melderis atzīmē: "Man patīk Lielās Talkas ideja un cilvēki, kuri to uztur dzīvu. Viņi ļoti labi apzinās, ka daba bez mums iztiks, bet mēs bez tās - ne. Agrāk vai vēlāk to saprot pat visrūdītākais pilsētnieks. Es ļoti labi apzinos, ka to zaļumu, tīru gaisu un ūdeni mēs esam aizņēmušies no mūsu bērniem un nākamajām paaudzēm. Mūsu pienākums ir attiecīgi par to parūpēties. Turamies pieskārienā ar to!"
Sandijs Semjonovs aicina: "Ir atkal klāt pavasaris, un šis ir Lielās Talkas laiks. Tas ir brīdis, kad mostas daba, mājās atgriežas gājputni, un pēc garās ziemas atkal ieraugām savus pagalmus, mežus un pļavas. Ieraugām no jauna. Un atkal acīm paveras atkritumu rindas, nesavāktie izsmēķi un mežmalās atstātie civilizācijas "labumi". Pavasaris ir īstais brīdis, kad mums visiem sadoties rokās, paņemt grābekli, maisu un savākt aiz sevis, kā arī citiem. Lai padarītu mūsu Latviju kaut nedaudz tīrāku un arī labāku!"
Ar šī gada saukli “Roku rokā – Latvijai!” Lielā Talka rosina uz atbildīgu rīcību cilvēka un dabas mijiedarbībā skaista mērķa – tīras, zaļas, veselīgas Latvijas – labā. Lielo Talku rīko biedrība “Pēdas LV” sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Valsts mežiem, Dziesmu svētku biedrību. Lielo Talku atbalsta Rimi, Mežpils alus, DHL, SIA Getliņi EKO.