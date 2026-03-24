Gaismu izrāde "Interlude" aicina uz īpašu koncertu Lieldienu gaidīšanas laikā
Gaidot kristīgā kalendāra vienus no nozīmīgākajiem svētkiem, Zaļajā ceturtdienā, 2. aprīlī Rīgas Reformātu baznīcā multimediālā gaismu izrāde INTERLUDE izskanēs unikālā koncertā un dzīvās mūzikas izpildījumā kopā ar komponistu un ģitāristu Kasparu Zemīti un Valsts Akadēmisko kori “Latvija”.
Šajā koncertā Kaspara Zemīša skaņdarbs “Sanctus. The Return” (sākotnēji Mesa “Mana lūgšana” korim un ģitārai) savīsies garīgi meditatīvā vēstījumā ar multimediju mākslinieka Māra Kalves radītajām izrādes gaismu gleznām. Koncerts izskanēs kā aicinājums ļauties Lieldienu noskaņai un gaismu izrādes atmosfērai.
Vizuālais vēstījums, kora dziedājums diriģenta Māra Sirmā vadībā un Kaspara Zemīša ģitārspēle pavisam tuvu burtiski ieskaus INTERLUDE publiku, radot īpašu, katram klausītājam veltītu klātbūtnes pieredzi.
Komponists, ģitārists Kaspars Zemītis: “Zaļā ceturtdiena mūs ieved Lieldienu gaidīšanā, un šī mūzika kopā ar krāšņu vizuālu stāstu ļaus sajust, kā visapkārt un arī manī pašā dzimst pavasaris, dzīvība un miers. Šī īpašā sajūta – būt baznīcas centrā, spēlējot ģitāru, un sajust apkārt kora dziedātāju balsis – būs ne tikai mana, bet arī mūsu klausītāju privilēģija.”
Kopš pirmās izādes decembrī INTERLUDE ir saņēmusi nozīmīgu skatītāju vērtējumu, kļūstot par Latvijas Sabiedriskā medija gada balvas “Kilograms kultūras 2025” laureātu kategorijā “Pārsteigums”. INTERLUDE ir veidota kā multimediāla gaismas izrāde, kuras laikā baznīcas telpa, tās sienas un griesti, skanot “Sanctus. The Return” skaņdarbam, izzīmē emocionālu un vizuāli iespaidīgu stāstu, kas katru apmeklētāju spēj uzrunāt citādi: vienam tā ir mesa kā garīgs skaņdarbs, citam attēlu raisītas emocijas, vēl citam ģitāras stīgu skanējums apvienojumā ar dziedātāju balsīm, taču visiem kopā INTERLUDE ir nesteidzīgs brīdis sev.
INTERLUDE idejas autors un īstenotājs ir Ints Bērziņš un viņa vadītais viedo tehnoloģiju uzņēmums SOLAVI. Viņu veidotā multimediju izrāde pārsteidz ne vien ar radošo izpildījumu, bet arī ar tehnoloģiju iespējām un vērienīgumu – 80 megapikseļu kustīgais izrādes attēls nodrošina izšķirtspēju, kas pārsniedz augstvērtīgas 4K kinozāles izšķirtspējas kvalitāti pat desmitkārt, skatītājam visapkārt radot teju elpojošu, telpisku ilūziju.
Dzīvā izpildījumā koncerts notiks Zaļajā ceturtdienā, 2. aprīlī, plkst. 18.00, Rīgas Reformātu baznīcā. Biļetes uz šo unikālo koncertu pieejamas INTERLUDE mājaslapā: https://interlude.lv/interlude-koncerts/