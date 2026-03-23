Populāri satura veidotāji visā Latvijā aicina uz Dialoga apļiem “Par ko nedrīkst nerunāt?”
Šogad 1. aprīlis būs ne tikai joku diena, bet arī svarīgu sarunu diena, kurā populāri satura veidotāji visā Latvijā aizvadīs Dialoga apļus par tēmu "Par ko nedrīkst runāt?", norāda sarunu festivāla "Lampa" un kustības “dialogi” pārstāvji.
Dienas centrālais notikums ar 1. aprīļa cienīgu humora piedevu norisināsies bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā Rīgā, kur Dialoga apļu vadītāju lomās iejutīsies sabiedrībā pazīstami viedokļu līderi un satura veidotāji, kuri tic, ka sarunās ir spēks un ka nav tēmu, kuras nevarētu pārrunāt cieņpilni.
Dialoga apļi būs sarunas nelielās grupās par šī gada "Lampas" tēmu “Par ko nedrīkst nerunāt?”. Dialoga aplis ir saruna apmēram 5–10 cilvēku grupā, kuru vada īpaši sagatavots sarunvedis. Dialogs ilgst aptuveni pusotru stundu, sekojot vienkāršiem principiem: runāt par savu pieredzi, ieklausīties citos un censties izprast sevi, pārējos un apskatāmo tēmu.
Dialoga apļu notikumos plāno iesaistīties pazīstami satura veidotāji: Ralfs Kārkliņš, Kristīne Beitika, Egita Bairamova, Marita Akmeņkalne, Kristīne Žilde-Krēvica, Grēta Auziņa, Vita Stiģe-Skuškovnika, Agnese Meiere, Līva Mača u. c. Centrālais Dialoga apļu pasākums norisināsies plkst. 17.00–20.30 Latvijas Mākslas akadēmijas ēkā Kronvalda bulvārī 4 (kādreizējā Bioloģijas fakultāte), bet vakars noslēgsies ar komiķu Kalvja Troskas un Jāņa Kreičmaņa joku versiju, par ko nedrīkst nerunāt. Dalība Dialoga apļos ir bez maksas, iepriekšēja pieredze vai gatavošanās nav nepieciešama, bet vietu skaits ir ierobežots, tāpēc Sarunu festivāla LAMPA un kustības “dialogi” komandas aicina neatlikt pieteikšanos un reģistrēties šeit.
“Temati, par kuriem nedrīkst nerunāt, bieži vien ir smagi un neērti, tāpēc vieglāk ir par tiem klusēt. Taču ir veidi, kā kopā tomēr varam runāt par to, kas rūp, nesastrīdoties. Mēs nesakām, ka par nopietnām vai sāpīgām tēmām ir jājoko, taču par tām pavisam noteikti ir jārunā. Mēs ticam, ka spējai sarunāties jābūt klātesošai gan pozitīvā festivāla atmosfērā, gan arī darba vietās, skolās, ģimenēs un kopienās – tur, kur dzīve notiek katru dienu. Dialoga apļi ir lieliska iespēja iesildīties sarunām par to, kas katram ir vissvarīgākais, lai patiesa ieklausīšanās un sarunāšanās nekļūtu par retu notikumu, bet par ikdienas ieradumu,” saka kustības “dialogi” un Sarunu festivāla “LAMPA” dibinātāja Ieva Morica.
Dialoga apļi 1. aprīlī notiks ne tikai Rīgā, bet arī citur Latvijā, pulcējot cilvēkus sarunām vietējās kopienas un radot telpu sarunām par jautājumiem, par kuriem bieži vien ir vieglāk paklusēt, nekā runāt. Reģionos Dialoga apļos piedalīsies vai tos vadīs novados zināmi, mīlēti un cienīti cilvēki: Liepājā – Staņislavs Babins, Kuldīgā – Inga Pāvula, Kandavā – Laura Bičkovska, Dobelē – Zane Joja, Aglonā – Uva Segliņa, Lūznavā – Iveta Balčūne un Regita Zeiļa, Daugavpilī – Inga Belousa un Inga Zelča, Viesītē /Jēkabpilī – Jānis Dzimtais, Saldū – Aiva Ķīšeniece, bet Limbažos – Roberts Rubenis.
Izskanējušās tēmas un atziņas tiks apkopotas un palīdzēs labāk sadzirdēt, kādi jautājumi šobrīd cilvēkiem Latvijā patiesībā ir svarīgi. Iespēju robežās tās tiks izmantotas, arī veidojot kustības “dialogi” programmu šī gada Sarunu festivālā LAMPA, kas norisināsies 10. un 11. jūlijā Cēsīs.
Dialoga apļus Latvijā iedibina kustība “dialogi”, ko radījusi "Fonda atvērtai sabiedrībai "DOTS"" komanda – Sarunu festivāla "Lampa" dibinātāji. Kustības mērķis ir veicināt cieņpilnu sarunāšanos sabiedrībā un padarīt dialogu par ikdienas praksi, nevis tikai festivāla notikumu. Ideja ir vienkārša: spējai sarunāties jābūt klātesošai ne tikai festivāla atmosfērā, bet arī darba vietās, skolās, kopienās un citur. Pasākums notiek ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā finansiālu atbalstu.