Skolotāja no Rīgas šokē ārzemju presi: viņas video no "Flydubai" pasažieru lidmašīnas Latvijas lidostā kļūst virāls
Lidmašīnas biļetes rezervēšana reizēm var būt kā laimes spēle — nekad nevari zināt, līdz pat brīdim, kad iekāp lidmašīnā, vai tev nāksies sēdēt kādam blakus, vai arī tev veiksies un visa rinda būs pieejama tikai tev vienam. Taču cerēt, ka tavā rīcībā būs visa lidmašīna, šķiet pārlieku optimistiski.
Šāds gadījums notika ar kādu sievieti, kura piedzīvoja milzu šoku, iekāpjot lidmašīnā no Rīgas uz Dubaiju un atklājot, ka viņa tur ir vienīgā pasažiere.
Angļu valodas skolotāja Marina, kura dzīvo Rīga, dalījās ar video no "Flydubai" lidmašīnas, kurā redzamas rindas ar tukšām sēdvietām. Sieviete raksta ka 8. martā viņa bija "vienīgā pasažiere lidmašīnā uz Dubaiju", vēsta "Mirror".
"Kad tu esi vienīgā pasažiere lidmašīnā uz Dubaiju," pie video rakstīja Marina, parādot kamerā, ka visas citas apkārt esošās vietas ir tukšas. Viņa norādīja, ka jutusies kā "VIP pasažiere". Video ātri ieguva vairāk nekā 2,5 miljonus skatījumu.
Dubaija pašlaik tiek uzskatīta par "nedrošu" ceļošanai saistībā ar Irānas karu, un daudzas Eiropas ārlietu pārvaldes iesaka atturēties no jebkāda ceļojuma uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem izņemot neatliekamu nepieciešamību.
Jau vēstīts, ka Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" saistībā ar drošības situāciju Tuvajos Austrumos ir atcēlusi visus lidojumus uz un no Dubaijas līdz oktobra beigām, pavēstīja aviokompānijā.
Lai mazinātu šīs situācijas ietekmi uz klientu ceļojumu plāniem, "airBaltic" piedāvā pasažieriem iespēju bez maksas izvēlēties alternatīvu lidojumu uz kādu no vairāk nekā 80 lidsabiedrības galamērķiem.
Tajā pašā laikā lidmašīna, kas sākotnēji bija paredzēta lidojumiem uz Dubaiju, izpildīs lidojumus uz citiem populāriem galamērķiem Spānijā un Kiprā.
Lidsabiedrība ir pievienojusi papildu lidojumus uz Alikanti Spānijā no 23. aprīļa līdz 27. augustam, uz Larnaku Kiprā no 2. maija līdz 17. oktobrim, uz Barselonu Spānijā no 18. aprīļa līdz 29. augustam, uz Madridi Spānijā no 4. maija līdz 31. augustam, kā arī uz Tenerifi Kanāriju salās no 2. septembra līdz 23. oktobrim.
"airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldības viceprezidents Mants Vrubļausks atzīmē, lai gan Dubaija ir ļoti populārs galamērķis aviokompānijas maršrutu tīklā, pašreizējā drošības situācija Tuvo Austrumu reģionā prasa rūpīgus un atbildīgus lēmumus.
Pasažieri, kuri jau ir rezervējuši lidojumus uz vai no Dubaijas līdz 2026. gada oktobra beigām un vēlas veikt izmaiņas rezervācijā, pārceļot lidojumu uz citu "airBaltic" galamērķi, aicināti sazināties ar kompāniju pa tālruni +371 67280422 vai rakstot uz e-pastu bt@airbaltic.com.
Lai nodrošinātu operatīvāku apkalpošanu, aviokompānija aicina vispirms ar lidsabiedrību sazināties tos pasažierus, kuru izlidošana plānota tuvākajā laikā - martā, aprīlī un maijā.
Saistībā ar drošības situāciju Tuvajos Austrumos un reģionālās gaisa telpas ierobežojumiem "airBaltic" kopš 1. marta ir apturējusi lidojumus uz un no Dubaijas.
Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī.