Kariņa lidojumu lietā apsūdzētais Citskovskis apgalvo, ka vairākus mēnešus noklausītas viņa sarunas
Tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa speciālo lidojumu lietā apsūdzētais bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis apgalvo, ka izmeklēšanas gaitā vairākus mēnešus tikušas noklausītas viņa telefonsarunas, svētdien vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Intervijā raidījumam Citskovskis pauda, ka, iepazīstoties ar krimināllietas materiāliem, konstatējis, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir noklausījies viņa sarunas, tostarp privātas sarunas ar ģimenes locekļiem.
Pēc Citskovska teiktā, sajūta, uzzinot par noklausīšanos, bijusi "pretīga", jo, viņaprāt, lietā esot bijusi atšķirīga attieksme pret dažādām amatpersonām. Viņš pārmeta tiesībsargājošajām iestādēm "mazdūšību", izmeklējot lietas, kas skar augstas valsts amatpersonas.
Citskovskis arī apgalvoja, ka KNAB, lūdzot tiesai atļauju telefonsarunu noklausīšanai, esot balstījies uz nepatiesu informāciju. Viņš solīja gaidāmajā tiesas procesā publiskot viņa rīcībā esošos materiālus un norādīt uz, viņaprāt, izmeklēšanā pieļautām netaisnībām.
7. aprīlī Rīgas pilsētas tiesā paredzēts sākt izskatīt tā dēvēto Kariņa lidojumu lietu. Uz apsūdzēto sola tajā būs tikai viena persona -Citskovskis.
Citskovskis apgalvoja, ka lēmumus par konkrētu reisu izvēli Kariņa lidojumu lietā pieņēmis premjera birojs, savukārt Valsts kancelejai vēlāk nācies skaidroties ar prokuratūru, Valsts kontroli un medijiem. Viņš norādīja, ka neesot bijis iesaistīts ne maršrutu, ne pārvadātāju izvēlē.
Tāpat Citskovskis apgalvoja, ka pēc skandāla sākuma uz viņu izdarīts spiediens uzņemties atbildību par čarterreisiem. Viņš sacīja, ka sarunās ar premjeres Evikas Siliņas (JV) biroja darbiniekiem viņam likts saprast, ka atbildības uzņemšanās būtu "visu kopējās interesēs" un ka vēlāk situācija tiktu "sakārtota".
Bijušais ierēdnis arī atzina, ka iepriekš, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, ir sniedzis maldinošu informāciju par papildu finansējumu, kas bija paredzēts premjera speciālajiem reisiem un biroja darbinieku atlīdzībai. Pēc viņa teiktā, šāda informācijas pasniegšana notikusi pēc premjera biroja norādījumiem.
Vienlaikus Citskovskis intervijā atklāja, ka savulaik pēc paša lēmuma izdzēsts Krīzes vadības padomes sēdes ieraksts par Covid-19 ierobežojumu ieviešanu. Viņš apgalvoja, ka šo lēmumu pieņēmis bez ārēja spiediena, jo likums šādu sēžu ierakstīšanu neparedzot.
Jau vēstīts, ka Citskovskis bija Valsts kancelejas direktors no 2017. gada līdz 2024. gada jūlijam. Saistībā ar ekspremjera Kariņa avioreisu skandālu 2024. gada jūlija sākumā viņš tika pazemināts amatā. Protestējot pret to, Citskovskis nolēma aiziet no darba Valsts kancelejā.
Prokuratūra ir nodevusi tiesai saistībā ar Kariņa lidojumiem ierosināto krimināllietu, kurā Citskovskis ir vienīgais apsūdzētais.
Prokuratūra informēja, ka bijušais Valsts kancelejas direktors apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Viņa vainu izvērtēs tiesa.