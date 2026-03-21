Turpina meklēt sievieti, kura, iespējams, no Akmens tilta ieleca Daugavā
Valsts policija (VP), glābēji un brīvprātīgie turpina Daugavas apkārtnē meklēt, iespējams, upē no Akmens tilta iekritušu cilvēku, informēja policija.
VP Sabiedrisko attiecību nodaļā aģentūra LETA noskaidroja, ka Rīgas pašvaldības policija, reaģējot uz VP pieprasījumu, un apskatot videonovērošanas kameru ierakstus, konstatēja, ka 17. martā Rīgā, no Akmens tilta, iespējams, nokritis cilvēks.
Turpinās plaša mēroga meklēšanas darbi, tajos iesaistīti Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, brīvprātīgā organizācija "Bezvests.lv", kā arī brīvprātīgie.
Meklēšanas darbi notiek Daugavā gan uz ūdens, gan arī tiek pārmeklēti upes krasti.
Meklēšanas darbos tiek izmantoti arī bezpilota gaisa kuģi. Meklēšanas darbi turpināsies un netiks pārtraukti.
VP izsaka pateicību ikvienam, kurš piedalās meklēšanas pasākumos.
Kur vēsties pēc palīdzības?
Krīzes brīdī iedzīvotājiem ir pieejams diennakts Skalbes Krīžu tālrunis 67222922 (vai 27722292), kurš darbojas visu diennakti, un kurā iedzīvotājiem iespējams anonīmi izklāstīt savus pārdzīvojumus un saņemt esmocionālo atbalstu no īpaši apmācītiem speciālistiem. Tāpat visā Eiropas Savienībā iedzīvotājiem pieejams krīžu tālrunis 116123, kurā iespējams saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, vai arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. Palīdzības tālrunis bērniem un pusaudžiem ir sekojošs: 116111.
"Ja Jums ir domas par pašnāvību, nekautrējieties par to runāt ar sev tuviem cilvēkiem un vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem - ģimenes ārsta, psihiatra, psihologa, psihoterapeita, krīzes centra speciālista vai sociālā darbinieka," aicina Nacionālais psihiskās veselības centrs. Biedrība “Saules zīmes” piedāvā atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru sestdienu un svētdienu. Kā arī sniedz privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem: tālr.26123019 (no plkst. 10.00 – 19.00) .