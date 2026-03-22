Augšdaugavas novadā izmaiņas “Latvijas pasta” darbībā
"Latvijas pasts" turpina optimizēt pakalpojumus Augšdaugavas novadā, samazinot atsevišķu nodaļu darba laiku, pārvietojot tās uz pašvaldības telpām un paplašinot pakomātu tīklu, tostarp izskatot jaunus punktus Špoģos un Skrudalienā.
“Latvijas pasts” pēdējos gados veicis vairākas izmaiņas savā darbībā Latvijas pilsētās un reģionos, optimizējot pasta nodaļu tīklu un paplašinot pakomātu pakalpojumu klāstu. Augšdaugavas novadā arī notiek un notiks izmaiņas pasta darbībā, tāpēc “Latvijas pasta” pārstāvji tikās ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes vadību, lai apspriestu aktuālos jaunumus.
Pašlaik “Latvijas pastam” ir 154 pasta nodaļas, un mazināt to skaitu uzņēmums neplāno. “Latvijas pasts“ koncentrējas uz klientu centru izveidošanu Latvijas pilsētās – slēdzot pasta nodaļas atsevišķās telpās (ēkās), tiek atvērti mūsdienīgi klientu apkalpošanas centri tirdzniecības centros, kur ir lielas cilvēku plūsmas un mazākas uzturēšanas izmaksas. 2025. gada 30. oktobrī Daugavpilī, tirdzniecības centrā “Ditton nams”, tika atklāts pirmais jaunā koncepta klientu centrs, lielākais un modernākais valstī. Pašlaik tādu centru Latvijā ir jau 18, un šogad Daugavpilī tiks atvērts vēl viens – “Rimi” veikala ēkā 18. Novembra ielā 136.
No 154 nodaļām Augšdaugavas novadā ir tikai trīs: Ilūkstē, Kalupē un Naujenē. Pēdējos gados daudzās novada vietās nodaļas tika slēgtas klientu zemā pieprasījuma un telpu uzturēšanas augsto izmaksu dēļ, īpašums tika pārdots. Un ja pilsētas iedzīvotājiem ir ērti nokļūt līdz pasta nodaļām, tad lauku cilvēkiem bieži vien jābrauc līdz tuvākajai nodaļai vairākus desmitus kilometru. Toties laukos iedzīvotāji pasta pakalpojumus biežāk izmanto tieši pensijas saņemšanai. Ilūkstes nodaļu izdevās saglabāt, pateicoties iedzīvotāju aktivitātei – kad 2024. gadā parādījās ziņa par plānoto nodaļas slēgšanu, cilvēki savāca vairāk nekā 1000 parakstus un vērsās pie Satiksmes ministrijas.
Uzņēmumam ir arī plašākais pakomātu tīkls Latvijā – 440. Augšdaugavas novadā ir pieci: Kraujā, Ilūkstē, Subatē, Naujenē un Kalupē, bet ar to nepietiek. Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts un viņa 1. vietnieks Jānis Proms pastāstīja, ka Špoģos pasta nodaļu slēdza, bet tas ir novada attīstības centrs galveno valsts ceļu krustojumā ar intensīvu cilvēku un transporta plūsmu, un šeit arī būtu loģiski izvietot pakomātu. Vietējie iedzīvotāji sūdzas, ka nevar noformēt un saņemt sūtījumus. Mārtiņš Liepiņš, Latvijas pasta tīkla vadītājs, teica, ka uzņēmums ir ieinteresēts izvietot pakomātus uz pašvaldības zemes, un ja Špoģos ir atbilstoša vieta, tad šo priekšlikumu izskatīs. Novada izpilddirektors Pēteris Dzalbe uzsvēra, ka atbilstoša vieta tiešām ir – pašvaldības telpās, kur atrodas doktorāts un aptieka, un cilvēkiem tur ērti piebraukt. Nevienas pasta nodaļas vai pakomāta nav Medumu, Salienas un Demenes pusē, un pēc pašvaldības ierosinājuma “Latvijas pasts” izskatīs iespēju izvietot pakomātu Skrudalienā pie klientu apkalpošanas centra.
Kraujā, Ilūkstē un Subatē pakomāti atrodas uz privātas zemes, un ir augsta nomas maksa, tāpēc “Latvijas pasts” vērsies pie pašvaldības ar oficiālu vēstuli, lai rastu iespējas pārvietot pakomātus.
Esošās pasta nodaļas “Latvijas pasts” arī cenšas pārvietot uz pašvaldības telpām – piemēram, no 19. marta Ilūkstes pasts atrodas Ilūkstes apvienības telpās Brīvības ielā 7, pārceļoties no Vienības laukuma. Nākamais solis, par ko arī tiek runāts ar pašvaldību – pārcelt Naujenes pasta nodaļu no privāttelpām veikalā uz pašvaldībai piederošām telpām. Tā varētu būt, piemēram, Naujenes pagasta ēka vai kultūras nams.
Optimizējot pasta nodaļas darbību, no 15. aprīļa mainīsies Naujenes un Kalupes nodaļu darba laiks: Kalupē darba laiks būs darba dienās no 8.00 līdz 11.00, Naujenē – no 13.00 līdz 16.00, abās nodaļās strādās viens cilvēks. Tas ir saistīts ar zemo klientu plūsmu, skaidroja Mārtiņš Liepiņš.