Augšdaugavas novads šogad aizņemsies 2,5 miljonus eiro, pamatbudžeta deficīts jau ieplānots gandrīz piecu miljonu eiro apmērā
Augšdaugavas novada pašvaldība šogad plāno aizņemties 2,5 miljonus eiro, paredz novada domes apstiprinātais vietvaras budžeta plāns. Pamatbudžeta ieņēmumi šogad paredzēti 48,11 miljonu eiro apmērā, bet izdevumi - 53,04 miljoni eiro. Plānotais pamatbudžeta deficīts ir 4,93 miljoni eiro, ko paredzēts segt tostarp ar 2,5 miljonu eiro aizņēmumiem.
Nozīmīgākais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 30,74% no visiem ieņēmumiem. Valsts budžeta transferti ir 29,89% no ieņēmumiem, bet dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 21,96%.
"Ja runājam par sociālo aizsardzību, tad šajā gadā budžets pieaugs par 14%. Mēs esam paredzējuši 10% līdzekļu attīstībai, šie procenti gada laikā noteikti pieaugs, mums ir ieceres par vairākiem investīciju projektiem," komentē novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts (Latgales partija).
Viņš arī norāda, ka pašvaldības saistību apjoms ir 8,64%, kas nozīmē, ka arī šogad varēs piesaistīt aizdevumus, lai realizētu vairākus projektus. "Mūsu finanšu situācija ir stabila, budžets ir sabalansēts," apgalvo politiķis.
Savukārt pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe 2026. gada budžetu sauc par stabilu un uz attīstību vērstu, kas dos iespēju ielikt pamatus noteiktiem attīstības procesiem, kas norisināsies 2027. un 2028. gadā. Viņš apgalvo, ka daudzas funkcijas un pienākumi no valsts puses tiek pārlikti uz pašvaldībām, neparedzot tiem attiecīgu finansējumu, tāpēc pašvaldībām ir jātiek galā ar daudziem izaicinājumiem.
"Viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas uzlikts par pienākumu pašvaldībām, ir nodrošināt noteiktu atlīdzību 2027. gadā, lai virzītos uz atlīdzības sistēmu. Tas prasa lielu daļu no pašvaldības budžeta, ko varētu ieguldīt mazliet savādāk, piemēram, saremontēt kādu māju, pielāgot Kultūras namu šodienas vajadzībām," komentē Dzalbe.
Sākot algu sadaļas pārskatīšanu oktobrī, esot izdevies nodrošināt, ka 2026. gadā visi darbinieki saņems vismaz 95% no viņiem noteiktās atlīdzības, neaizmirstot arī par attīstību.
"Otrs bloks ir sociālais atbalsts iedzīvotājiem. Pašvaldība nesamazināja nevienu savu brīvprātīgo iniciatīvu, un pietika līdzekļu, lai palielinātu pabalstus, ko nosaka valsts - pabalstu bērniem bāreņiem, dzīvokļa pabalstu un garantētā minimālā ienākuma pabalstu," skaidro izpilddirektors.