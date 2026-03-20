Atvērta pieteikšanās Ziemeļeiropā vērienīgākajai zinātnē balstīto tehnoloģiju nozares konferencei “Deep Tech Atelier 2026”
14.–15. maijā astoto reizi Rīgā norisināsies Ziemeļeiropas lielākā Ziemeļeiropā lielākā ziņātņietilpīgās uzņēmējdarbības konference “Deep Tech Atelier”, pulcējot vairāk nekā 2000 zinātniekus, tehnoloģiju ekspertus, uzņēmējus, investorus un publiskā sektora pārstāvjus, lai stiprinātu deep tech jaunuzņēmumu ekosistēmu, veidotu jaunus sadarbības tīklus un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību zināšanu ietilpīgās nozarēs.
“Zināšanu ietilpīgas tehnoloģijas ir viens no Latvijas ekonomikas nākotnes stūrakmeņiem. Deep Tech Atelier apliecina, ka Latvijā top risinājumi ar globālu potenciālu – sākot no medicīnas un aizsardzības tehnoloģijām līdz mākslīgajam intelektam un robotikai. Mūsu uzdevums ir radīt vidi, kur šīs idejas var ātri attīstīties, piesaistīt investīcijas un kļūt par eksportspējīgiem uzņēmumiem,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis
Konferences galvenais fokuss ir medicīnas un aizsardzības tehnoloģijas – medicīnā uzsverot veselības aprūpes pieejamību, dzīves kvalitātes uzlabošanu un ideju pārvēršanu praktiskos risinājumos, bet aizsardzībā – drošības stiprināšanu un mākslīgā intelekta, robotikas un autonomo sistēmu attīstību, kur inovācijas bieži nonāk arī civilajās tehnoloģijās, radot jaunas tirgus iespējas.
“Deep Tech Atelier ir vieta, kur zinātne satiekas ar uzņēmējdarbību un idejas pārtop reālos, eksportspējīgos risinājumos. Latvijai ir ambīcija kļūt par vienu no vadošajiem deep tech centriem Ziemeļeiropā, un šī konference ir būtiska platforma, lai savienotu mūsu talantus ar starptautisko kapitālu, partneriem un tirgiem,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.
Divās dienās uz trim konferences skatuvēm – “Deep Tech”, “Deep Frontier” un “Growth Stage” – kāps vairāk nekā 100 lektoru un diskusiju dalībnieku, un programma aptvers gan stratēģiskus tehnoloģiju attīstības jautājumus, gan praktisku inovāciju ieviešanu. Pasākuma laikā paredzēts arī jaunuzņēmumu prezentāciju konkurss, klātienes EXPO stendi, investoru prezentācijas, kā arī citas aktivitātes jaunu biznesa iespēju veidošanai.
Arī šogad konferences “Deep Tech Atelier” laikā norisināsies starptautiskais jaunuzņēmumu konkurss (Deep Tech Atelier Startup Pitch Competition), kuram iespējams pieteikties līdz 6. aprīlim vietnē http://www.deeptechatelier.com/.
Tā mērķis ir izcelt daudzsološākos deep tech jaunuzņēmumus un dot tiem iespēju prezentēt savu potenciālu starptautiskai investoru un industrijas auditorijai, veicinot investīciju piesaisti, akselerāciju un stratēģisku partnerību veidošanu. Konkursā 30 komandas sacentīsies par vietu finālā, kur 10 labākie pretendēs uz vērtīgām balvām un globālu investoru uzmanību, kas sniegs vērtīgu atbalstu uzņēmumu akselerācijai un veicinās straujāku izaugsmi.
“Deep Tech Atelier” konferenci organizē LIAA. Pagājušajā gadā pasākumu apmeklēja vairāk nekā 2000 interesentu no 62 valstīm. Visplašāk tika pārstāvēta Latvija, Vācija, Igaunija, Polija, Lietuva un Apvienotā Karaliste. Šis pasākums ir unikāla platforma, kurā iepazīt jaunākās tendences tehnoloģiju, investīciju, uzņēmējdarbības un zinātnes jomās, apmainīties biznesa idejām, satikt nozaru līderus un veidot jaunas starptautiskas partnerības.
“Deep Tech Atelier” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” un “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, kā arī ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (NextGenerationEU) līdzfinansējumu.
Paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus.