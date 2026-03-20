PTAC piemēro sodus vairākiem veikalu tīkliem par maldinošām cenām
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), veicot cenu monitoringu, secina, ka 60% gadījumu cenas ir norādītas neatbilstoši, tāpēc ir pieņemti četri lēmumi, kopā piemērojot 1 000 eiro lielu soda naudu.
No 2026. gada janvāra PTAC turpina veikt tirgus uzraudzību, gan vērtējot zemo cenu groza produktu piedāvājumu, gan veicot pārbaudes, lai pārliecinātos par cenu atbilstību saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 18. maija noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" noteiktajām prasībām.
Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka patērētājam pirms pirkuma veikšanas ir tiesības saņemt pilnīgu informāciju par preces cenu. Savukārt Noteikumi Nr.178 paredz, ka cena norādāma tā, lai tā būtu nepārprotama, viegli identificējama un skaidri salasāma un lai patērētājam būtu pilnīgi skaidrs, uz kuru preci tā attiecas.
PTAC cenu norādīšanas pārbaudes iepriekš plāno, vienlaikus tiek ņemtas vērā arī sūdzības, kas saņemtas no patērētājiem. Pārbaužu laikā secināts, ka 60% no pārbaudītajām cenām ir neatbilstošas.
Visbiežāk konstatētās neatbilstības:
1) nav norādīta pārdošana cena (pārtikas precēm, apģērbam, mājdzīvnieku barībai u.c.);
2) nav norādīta mērvienības cena vai arī tā aprēķināta nekorekti (precēm, kam nebija norādīta pārdošanas cena, nebija minēta arī mērvienības cena);
3) samaksa par pirkumu nav noteikta pareizi (cena pie preces atšķiras no tās, ko pieprasa maksāt pie kases).
PTAC ir uzsācis lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā un četros gadījumos ir pieņemti lēmumi. Kopējais soda apmērs — 1000 eiro.
Lai arī turpmāk veiksmīgi turpinātu cenu monitoringu, PTAC aicina patērētājus ziņot gadījumos, ja tirdzniecības vietā nav pieejami zemo cenu groza produkti, tiek piedāvātas maldinošas atlaides, kā arī, ja tiek īstenotas citas maldinošas akcijas, atlaides vai izpārdošanas. Ziņot var, sūtot e-pasta vēstuli uz pasts@ptac.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 65452554.