Lieldienās Rīgā notiks vairāki kultūras un izklaides pasākumi
Lieldienās Rīgā notiks vairāki kultūras un izklaides pasākumi, informēja Rīgas dome.
Lielajā piektdienā, 3. aprīlī, plkst. 17 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā izskanēs orķestra "Rīga" koncerts.
Programmas centrā ir jaundarba pirmatskaņojums - Viļņa Šmīdberga kompozīcija "Tēvam" orķestrim "Rīga" un sitaminstrumentu solo. Dienā, kas kristīgajā tradīcijā iezīmē klusuma brīdi pirms Augšāmcelšanās, pirmatskaņots tiks komponista opuss, kas veltīts viņa mūžībā aizgājušā tēva piemiņai un piesātināts ar garīgu pārdomu noskaņu.
Savukārt Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" Lielajā piektdienā izskanēs pianista Andreja Osokina un mecosoprāna Ievas Paršas koncertprogramma "Vēl vienu mirdzošu dienu".
Koncertā Johana Sebastiāna Baha un Franča Šūberta sakrālās nošu partitūras savīsies ar latviešu komponistu - Jāzepa Mediņa, Emīla Dārziņa, Emiļa Melngaiļa, Aivara Kalēja, Pētera Vaska, Aldoņa Kalniņa, Paula Dambja, Imanta Zemzara un citu komponistu darbiem.
Lieldienās, 5. aprīlī, no plkst. 1 Uzvaras parkā apmeklētājus gaidīs skatuves programma, desmit Lieldienu šūpoles un radošās darbnīcas - olu krāsošana, Lieldienu simbolu un tēlu veidošana no dabas materiāliem, tematiskas koka spēles.
Apmeklētājus priecēs vokālā studija "Tev un man", kā arī izrāde bērniem "Krāsainā ola un lielais jautājums".
Ar tautas tradīcijām iepazīstinās kopiena "Stiprās sievas" un folkloras draugu kopa "Skandinieki", muzicēs grupa "Viedais fonogrāfs", bet noslēgumā gaidāma muzikālās apvienības "Raxtu Raxti" uzstāšanās. Pasākumu vadīs aktieris Mārtiņš Brūveris.
Savukārt no plkst. 12 kultūras centra "Imanta" āra teritorijā norisināsies pasākums "Pavasara sasaukšanās". Pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties Lieldienu aktivitātēs kopā ar latviešu tradīciju pārzinātājiem, šūpoties, piedalīties olu kaujās, radošajās darbnīcās un spēlēs, kā arī baudīt teātra izrādi bērniem "Pilsētas zēna piedzīvojumi laukos" un etnogrupas "Ogas" uzstāšanos. Pasākumu vadīs Zane Reitere un Edgars Zilberts.
Otrajās Lieldienās, 6. aprīlī, no plkst. 12 Mežaparka Lielās estrādes teritorijā tiks svinēta pavasara atgriešanās. Pasākuma apmeklētāji varēs piedalīties olu stafetē, olu ripināšanas sacensībās, olu apgleznošanā, Lieldienu dekoru gatavošanas un citās izglītojošās un attīstošās darbnīcās, kā arī sportiskās aktivitātēs lieliem un maziem. Īpašs notikums būs interaktīvie Latvijā ražotie gaismas-smilšu galdi un aktivitāšu dēļi bērniem projekta "Gaismas un sajūtu namiņš" piedāvājumā.
Pasākuma teritorijā būs uzstādītas šūpoles, darbosies kafejnīca. Muzikālos priekšnesumus nodrošinās koris "Fēnikss", dīdžejs VinK un grupas "Elektrofolk" mūziķi. Pasākumu vadīs Juris Mūrmanis.
Savukārt kultūras pilī "Ziemeļblāzma" Otrajās Lieldienās ģimenes ar bērniem no piecu gadu vecuma priecēs koncerts "Lieldienu riču raču".
Radošajā darbnīcā Ziemeļblāzmas parkā no plkst. 12 radošās spēlēs iesaistīs "Lielās koka spēles" komanda, bet plkst. 15 Lielajā zālē bērnus un vecākus gaidīs Orķestris "Rīga" un dziedātājs Daumants Kalniņš koncertā, kas aicinās doties muzikālā spēlē un sarunās iepazīstinās bērnus ar pasaulē populārāko galda spēļu vēsturi.
Plkst. 16 kultūras centrā "Mazā ģilde" izskanēs koncerts "Lux Paschalis", kurā muzicēs senās mūzikas ansamblis "ÆLDMUSIC".
Savukārt Rīgas Sv. Jāņa baznīcā plkst. 19 izskanēs oratorija "Mesija". Koncertā uzstāsies Rīgas kamerkoris "Ave Sol", Vidzemes kamerorķestris, soprāns Aija Veismane, alts Agneta Otaņķe, tenors Mārtiņš Zvīgulis, bassbaritons Daniils Pogoriless, timpāni Normunds Everts, ērģeles spēlēs Ilze Reine. Koncerta diriģents būs Andris Veismanis.
5. un 6. aprīlī rīdzinieki un pilsētas viesi visas dienas garumā tiek aicināti šūpoties Lieldienu šūpolēs Doma laukumā, Līvu laukumā, Rātslaukumā un Bastejkalnā.