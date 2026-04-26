"Hurricanes" hokejisti kā pirmie iekļūst Stenlija kausa nākamajā kārtā
Karolīnas "Hurricanes" sestdien kā pirmā nodrošināja vietu šī gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa otrajā kārtā, Austrumu konferences ceturtdaļfināl mačā "Hurricanes" viesos ar 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) uzveidot Otavas "Senators" un sērijā līdz četrām uzvarām panākot 4-0.
Otrā perioda otrajā pusē vārtu guvumiem apmainījās viesu un mājinieku hokejisti attiecīgi Teilors Hols un Dreiks Batersons, bet trešās trešdaļas vidū Logans Stankovens atguva vadību. Pamatlaika pēdējās trīs minūtēs Sebastians Aho divreiz raidīja ripu tukšos otaviešu vārtos, bet "Senators" rindās izcēlās Dilans Kozenss.
"Hurricanes" pretiniece otrajā kārtā būs kāda no latviešu pārstāvētajām komandām Filadelfijas "Flyers" vai Pitsburgas "Penguins". Tikmēr Rietumu konferences ceturtdaļfinālā 2-2 panākusi Minesotas "Wild", kas mājās ar 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) pirmajā pagarinājumā uzvarēja Dalasas "Stars".
Uzvaras vārtus 29 sekundes pirms pirmā papildlaika beigām guva Mets Boldijs, bet pirms tam pamatlaikā mājiniekiem izcēlās Broks Fabers un Markuss Folinjo. Dalasiešiem vārtus guva Džeisons Robertsons un Miro Heiskanens.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.
Stenlija kausa izcīņas spēļu rezultāti
Rietumu konferences ceturtdaļfināls:
Minesotas "Wild" - Dalasas "Stars" 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) - pagarinājumā; sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts ir neizšķirts 2-2;
Austrumu konferences ceturtdaļfināls:
Otavas "Senators" - Karolīnas "Hurricanes" 2:4 (0:0, 1:1, 1:3); sērijā līdz četrām uzvarām ar 4-0 uzvarēja "Hurricanes";
Filadelfijas "Flyers" - Pitsburgas "Penguins" 2:4 (0:1, 1:1, 1:2); sērijā līdz četrām uzvarām ar 3-1 vadībā "Flyers".