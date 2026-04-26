Kad cilvēks oficiāli tiek uzskatīts par vecu: nosaukts precīzs gadu skaitlis
Zinātnieki nosaukuši precīzu vecumu, kad cilvēks tiek uzskatīts par vecu. Jaunie dati ir nobīdījuši vecuma sākumu par vairākiem gadiem uz priekšu salīdzinājumā ar iepriekšējiem pētījumiem.
Kā raksta "DailyMail", uzņēmums "Seven Seas" aptaujāja tūkstošiem pieaugušo Lielbritānijā par to, kad, viņuprāt, sākas īsta novecošana.
Iepriekšējie pētījumi liecināja, ka vecums sākas jau 62 gados. Tomēr jaunie dati rāda, ka attieksme pret vecumu mainās, un tagad 69 gadi tiek uzskatīti par vecumu, kad cilvēks oficiāli tiek dēvēts par "vecu".
Tajā pašā laikā pētījumi atklāja skaidras atšķirības dažādu paaudžu skatījumā uz novecošanu. Proti, lai gan "baby boomers" (pēckara paaudze) paaudzes (dzimuši no 1946. līdz 1964. gadam) pārstāvji uzskata, ka vecums sākas ap 67 gadiem, viņu bērni un mazbērni domā, ka tas notiek daudz agrāk.
Pēc Z paaudzes domām, tādi cilvēki kā Mišela Obama vai Breds Pits — kuriem abiem ir 62 gadi — jau oficiāli esot kategorijā "vecs". Aptauja arī parādīja, ka Z paaudze uzskata: kognitīvie traucējumi sākas ap 62 gadu vecumu, bet grūtības pielāgoties tehnoloģijām sākas trīs gadus agrāk — 59 gadu vecumā. Viņi arī uzskata, ka cilvēks pārstāj labi izskatīties modernā apģērbā ap 56 gadu vecumu.
Vienlaikus Z paaudze ir labvēlīgāk noskaņota pret vecāku darbinieku vērtību nekā "baby boomers" paaudze un biežāk uzskata, ka šī vecuma cilvēki joprojām ir vēlami darbinieki.
Kampaņas līdzvadītāja Harieta Beilisa sacīja: "Ja vecuma diskrimināciju (eidžismu) aplūko vienkāršoti, varētu pieņemt, ka jaunākās paaudzes, visticamāk, būs noraidošākas pret vecumu.
Realitāte ir daudz sarežģītāka, kā rāda mūsu jaunākās aptaujas. Tās liecina, ka Z paaudze uz vecāku darbinieku nodarbinātību skatās optimistiskāk nekā paši "baby boomers" paaudzes pārstāvji, kuri mēģina orientēties darba tirgū, kurā joprojām pastāv vecuma diskriminācija."