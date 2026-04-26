Dobele uzplaukst jubileju zīmē
Šogad Dobele uzplaukst krāšņi, jo pilsēta ar novadu dzīvo svētku noskaņās.
Tiek atzīmētas nozīmīgas jubilejas, kas vieno vēsturi, dārzkopību un uzņēmējdarbību, piešķirot šim gadam īpašu nozīmi.
Godinot ne tikai Dobeles, bet visas Latvijas dižgaru Augustu Bīlenšteinu 200. dzimšanas dienā, sagaidot Pētera Upīša 130. jubileju un svinot Dārzkopības institūta 80 gadu pastāvēšanu, Dobelē jau uzziedējuši pirmie ceriņi. Ja lielākais ceriņu krūms Latvijā jau rotājas pie ieejas pils pagalmā, tad tagad iepretim pilij slejas arī iespaidīgas ceriņu ziedkopas, kurās var atrast pat kādu pieclapīti - veiksmes zīmi.
Paldies lielformāta ziedu veidotājiem SIA “Lielizmēra deco” par radīto skaistumu!
Svinēsim kopā:
- No 24. februāra līdz 12. septembrim Dobeles novada muzejā skatāma izstāde “Augustam Bīlenšteinam 200”, kas veltīta izcilajam valodniekam, folkloristam, etnogrāfam, senatnes pētniekam un teologam Augustam Bīlenšteinam.
- No 19. maija Dārzkopības institūtā āra lielformāta foto izstāde "Dobele 1973" par godu P. Upīša 130. jubilejai.
- maijā Dārzkopības institūtā ceriņu koncerts “Es ziedu”.
- un 6. jūnijā Dobeles pilsētas festivāls “SĀC VASARU TE!`26”.
Dobele aicina ikvienu kļūt par daļu no šī īpašā gada. Izzināt vēsturi, svinēt jubilejas un izbaudīt ziedēšanas burvību, kur pavasaris pārtop vasarā, bet vasara svētkos.
Foto – Sabiedrisko attiecību nodaļa