"Audas" futbolisti demonstrē raksturu - mazākumā nosargā pārsvaru un pieveic ogrēniešus
"Auda" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 16. kārtas mačā, otrā puslaika vidū paliekot mazākumā, nosargāja pārsvaru un izcīnīja uzvaru.
"Auda" mājās ar 2:0 (1:0) pārspēja "Ogre United". Pirmajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 11 minūtēm "Audu" vadībā izvirzīja Hosue Vergara, kurš precīzi izpildīja 11 metru soda sitienu, bet otrā puslaika ievadā mājinieku pārsvaru dubultoja Viktors Ramiro.
Otrā puslaika turpinājumā 65. minūtē sarkano kartīti nopelnīja "Audas" pussargs Deniss Meļņiks, laukuma saimniekiem paliekot mazākumā, taču atlikušajā spēles daļā "Auda" nosargāja pārsvaru un izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas. Pirmā apļa spēlē "Ogre United" un "Auda" spēlēja 1:1.
Piektdien "Riga" savā laukumā ar 2:0 pieveica "Grobiņu", bet RFS izbraukuma spēlē Rīgā ar 2:1 uzveica "Super Nova" vienību. Sestdien dienas pirmajā mačā "Liepāja" savā laukumā ar 3:0 pārspēja "Tukums 2000" komandu. Svētdien "Jelgava" mājās tiksies ar "Daugavpili".
RFS 16 spēlēs ir guvusi 43 un "Riga" - 39 punktus, bet "Auda" izcīnījusi 34 punktus. 22 punktus iekrājusi "Liepāja", "Super Nova" ir 20 punkti, bet 17 punkti 15 mačos - "Daugavpilij". 14 punkti ir "Jelgavai", pa 13 punktiem - "Grobiņai" un "Tukums 2000" vienībai, bet "Ogre United" futbolistiem ir četri punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.