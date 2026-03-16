Slaveno mūziķi Igo var iepazīt kā mākslinieku: Apē apskatāma viņa personālizstāde
Smiltenes novada Apes Amatu mājā atklāta mūziķa un mākslinieka Igo personālizstāde “Nebijis gadījums”.
Izstādē skatāmi Igo radītie darbi – gleznas, grafikas, zīmējumi, kā arī īpaši dekorēti porcelāna trauki, kas tapuši līdzās viņa daudzpusīgajai darbībai mūzikas jomā. Mākslinieka darbos atklājas personiski pārdzīvojumi, simbolu valoda un krāsu spēks, kas aicina skatītāju uz dialogu ar sevi un apkārtējo pasauli.
Izstāde ir īpaša ar to, ka tā ļauj plašāk iepazīt Igo daudzpusīgo talantu – viņš Latvijā ir pazīstams ne tikai kā dziedātājs un komponists, bet arī kā vizuālās mākslas autors. Izstāde “Nebijis gadījums” piedāvā iespēju ieraudzīt viņa radošumu citā, vizuālā formā, vēsta Apes Kultūras centrs.
Izstāde skatāma līdz maija beigām.
Jāpiebilst, ka Igo jeb īstajā vārdā Rodrigo Fomins ir slavens latviešu dziedātājs, radio raidījumu vadītājs un dzejnieks. Par vienu no populārākajiem Latvijas dziedātājiem Igo kļuva 1980. gados, kad dziedāja grupās "Līvi", "Remix" un "Liepājas brāļos". 1990. gados viņš uzsāka solo karjeru, sadarbojies ar tādiem izciliem komponistiem kā Raimonds Pauls, Imants Kalniņš un Zigmars Liepiņš.
Atmodas laikmeta sākumā 1988. gadā Igo piedalījās Māras Zālītes un Zigmara Liepiņa rokoperā "Lāčplēsis", atveidojot galveno — Lāčplēša — lomu. 1997. gadā notika Igo atgriešanās ar galveno lomu Zigmara Liepiņa operā "Parīzes Dievmātes katedrāle". 2000. gadā notika Zigmara Liepiņa operas "No rozes un asinīm" (Kaspara Dimitera librets) pirmizrāde, kurā Igo izpildīja Viktora lomu. 1998. gadā Igo piedalījās Jāņa Lūsēna mūziklā "Dželsomīno piedzīvojumi Melu zemē", izpildot Dželsomīno lomu.
2000. gada maijā Igo cieta smagā auto avārijā. Pateicoties draugu aktivitātei (Aivars Borovkovs, Zigmars Liepiņš, Aivars Hermanis, Mirdza Zīvere, arī ārsti Valdis Zatlers, Andrejs Millers, Egīls Valeinis u.c.), tika organizēta bezprecedenta sociāla ziedojumu vākšanas akcija "Turies, Igo!". Ņemot vērā Igo mērķtiecīgo raksturu, tuvinieku un draugu atbalstu, Igo jau tā paša gada vasaras beigās sniedza koncertu Olaines vidusskolā (tajā pašā, uz kurieni dodoties notika liktenīgā avārija). Igo spēja atgriezties aktīvā koncertu un radošā darbībā.
2015. gadā Igo tika apbalvots ar V pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni.