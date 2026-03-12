Masveida dzīvnieku bojāeja Dunduru pļavās - sāk kriminālprocesu par šausmām Ķemeros
Valsts policijā sākts kriminālprocess saistībā ar dzīvnieku bojāeju Ķemeru nacionālā parka Dunduru pļavās.
Kriminālprocess pagaidām sākts pēc Krimināllikuma 20. nodaļas "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību" un notiek lietas izmeklēšana.
Jau ziņots, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), pārbaudot ziņojumus par mirušām taurgovīm Ķemeru nacionālā parka Dunduru pļavās, konstatējis, ka dzīvniekiem nav infekcijas slimību pazīmju, tādēļ epizootiju jeb slimību izplatīšanās draudi nepastāv.
Ķemeru nacionālā parka fonda vadītāja Anda Liepas fonds nodrošina Dunduru pļavās mītošo taurgovju un zirgu uzraudzību. Liepa sacīja, ka dzīvnieku bojāeja nav nekas īpašs. "Te viņi dzīvo un te viņi mirst," komentēja fonda vadītājs, skaidrojot, ka šogad, ņemot vērā bargo ziemu, kritušo skaits ir lielāks nekā parasti.
Pēc viņa paustā, tas neesot nekas ārkārtējs. Dzīvnieki tiekot piebaroti, arī ūdens viņiem tiekot nodrošināts. Liepa noliedza, ka ūdens pļavās būtu piesārņots, lai gan, protams, palu ūdeņi var saturēt dažādus piejaukumus.
Fonda pārstāvis stāstīja, ka bojā var aiziet arī kāds no jaunuļiem, kas barojas ar mātes pienu gadījumā, ja mirst pati māte. Tā arī esot ierastā prakse.
Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi par notikušo, dzīvnieku līķus no pļavām plānots izvest. Liepa gan atzina, ka tas būs liels izaicinājums, jo pļavas ir mitras, speciālais transports tajās iebraukt nevarēs, tāpēc līķi ar traktortehnikas palīdzību būs jāatgādā tuvāk ceļam, bojājot zemsedzi.
Saskaņā ar Ķemeru nacionālā parka fonda aplēsēm pļavās līdz šim mita ap 100 zirgu un 130 taurgovju, taču aptuveni 20% no taurgovju ganāmpulka ir gājuši bojā.
Savukārt Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) uzsver, ka juridiskā un praktiskā atbildība par dzīvnieku uzturēšanu un to labturību gulstas uz konkrēto zemes nomnieku - Ķemeru Nacionālā parka fondu, nevis pārvaldi kā valsts zemes iznomātāju.
Aktīvistu grupa ir nosūtījusi aicinājumu Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam un Saeimai ar lūgumu steidzami iesaistīties jautājuma risināšanā par masveida dzīvnieku bojāeju, iespējamo ūdens resursu piesārņojumu, kā arī atbildīgo iestāžu rīcības izvērtēšanu.
"Atbildīgo ministriju "atbildības mētāšana" ir šokējoša, ņemot vērā, ka dažu dienu laikā mirušo dzīvnieku skaits pieaudzis jau līdz 79. Ja konkrēta regulējuma trūkums ir novedis pie gandrīz 100 neizsargātu dzīvnieku ilgstošām ciešanām un bojāejas šīs ziemas ietvaros, iedzīvotāji aicina labot šo "likuma robu"," savā vēstulē raksta iedzīvotāji.
Viņi mudina noteikt definējumu, iestāžu kompetences un atbildības, kā arī nodrošināt pienācīgu aizsardzību savvaļas dzīvniekiem, kas tiek turēti ierobežotā teritorijā un kuru labturība joprojām ir atkarīga no cilvēka.
Vēstulē uzsvērts, ka šis neesot pirmais gads, kad Ķemeru Nacionālā parka fonda pārraudzībā esošajās iežogotajās teritorijās Dunduru pļavās masveidā ir miruši dzīvnieki. Mirušo dzīvnieku skaits līdz šim bija mazāks, taču iestāžu faktiskās rīcības trūkums ilgtermiņā esot radījis vēl smagākas sekas ekosistēmai un dabai.
PVD nav vērtējis dzīvnieku turēšanas apstākļus, jo saskaņā ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Ķemeru nacionālā parka dabas aizsardzības plānu laika posmam no 2024. gada līdz 2036. gadam taurgovis ir definētas kā pussavvaļas dzīvnieki, kuru turēšanas mērķis ir ganību platību apsaimniekošana. Plānā paredzēts, ka dzīvie un kritušie dzīvnieki piesaista plēsējus un tie ir nozīmīgi īpaši aizsargājamo sugu, piemēram, ērgļu, aizsardzībā.
Ņemot vērā, ka taurgovis netiek turētas lauksaimniecības mērķiem, PVD nevar vērtēt šo dzīvnieku turēšanas apstākļus tā, kā tas būtu attiecībā uz lauksaimniecības dzīvniekiem, no kuriem iegūtie produkti nonāk pārtikas apritē. Arī dzīvnieku līķu savākšanas procedūra pārtikas apriti un dzīvnieku veselību un labturību regulējošo normatīvu izpratnē ir attiecināma uz lauksaimniecības, nevis savvaļas dzīvniekiem, skaidroja dienestā.
Vienlaikus PVD atzīmēja, ka jautājums par taurgovju statusu ir bijis aktuāls vairākus gadus.
DAP vides inspektori pirmdien, apsekojot Dunduru pļavu ganību teritoriju, secināja, ka teritorijā bojā gājuši galvenokārt vecie dzīvnieki, kuri jau bija pārsnieguši bioloģiskā vecuma slieksni, tādēļ no dabas procesu viedokļa šāds atbirums ir vērtējams kā normāls dzīvnieku dzīves cikls.