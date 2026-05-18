Pirmajā ceturksnī izlietoti 3,4% no šā gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Pirmajā ceturksnī izlietoti 2,975 miljoni eiro jeb 3,4% no šā gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, liecina Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) publiskotā informācija.
2026. gada pirmajā ceturksnī atbalstīti 20 resoru pieprasījumi par finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Pirmajā ceturksnī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2 003 647 eiro piešķirti diviem Satiksmes ministrijas pieprasījumiem, 355 689 eiro - septiņiem Ārlietu ministrijas pieprasījumiem, 305 492 eiro - trim Zemkopības ministrijas pieprasījumam, 122 585 eiro - vienam Ministru kabineta pieprasījumam.
Vēl 105 043 eiro piešķirti diviem Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījumiem, 57 272 eiro - diviem Iekšlietu ministrijas pieprasījumiem, 15 000 eiro - vienam Labklājības ministrijas pieprasījumam un 10 318 eiro - diviem Finanšu ministrijas pieprasījumiem.
Kopumā 2026. gada budžetā programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzēti 88,3 miljoni eiro, kas ir par 21,4 miljoniem eiro mazāk nekā 2025. gadā.
Līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai, un citiem neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļus pieprasa attiecīgās nozares ministrija.