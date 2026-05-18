Rīgā piešķir nepilnu miljonu eiro Ģertrūdes ielas remontam
Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja aizvadītajā nedēļā Ģertrūdes ielas posma no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai remontam piešķīra nepilnu miljonu eiro.
Projekta mērķis ir atjaunot brauktuves un ietves segumus, saglabājot ielas kultūrvēsturisko veidolu, kā arī veikt satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus, paredzot izceltas gājēju šķērsošanas vietas krustojuma zonā.
Kopējā seguma atjaunošanas summa ir 1,2 miljoni eiro, taču 251 630 eiro segs "Rīgas ūdens" nomainot uzņēmumam piederošos komunikāciju tīklus.
Līdzekļi tiks piešķirti no Rīgas pašvaldības Investīciju programmas.
Ģertrūdes ielas remonts izraisīja nesaskaņas Rīgas domes koalīcijā. Par iepriekš minēto ielas posmu no Čaka ielas līdz Skolas ielai domstarpību nebija, taču posms ap veco Ģertrūdes baznīcu izraisīja spraigas diskusijas sociālajos tīklos starp koalīcijas parteriem "Progresīvajiem" un "Nacionālo apvienību" (NA).
"Progresīvie" vēlējās slēgt satiksmi pie baznīcas, bet NA pret to iebilda.
Diskusiju rezultātā koalīcija vienojās pirmo gadu pēc remonta darbdienās saglabāt satiksmi ap veco Ģertrūdes baznīcu. Pēc nepieciešamo remontdarbu pabeigšanas pirmajā gadā darba dienās no plkst. 7 līdz 19 atļaut autotransporta satiksmi Ģertrūdes laukumā. Atļautais braukšanas ātrums varētu būt 20 kilometri stundā.
Pārējā laikā satiksmi Ģertrūdes laukumā plānots atļaut tikai vietējiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar atļaujām iebraukt stāvvietās un valsts dienestiem, piemēram, ugunsdzēsējiem un neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.
Otrajā gadā pēc remontdarbu pabeigšanas satiksme Ģertrūdes laukumā tiks atļauta tikai vietējiem iedzīvotājiem, transportlīdzekļiem ar atļaujām vai valsts dienestiem.
Pēc šī otrā gada plānots rīkot iedzīvotāju referendumu vai aptauju par ieviesto izmaiņu ietekmi.
Iecerēts, ka satiksmi šajā zonā ierobežos bolardi jeb izturīgi vertikāli stabi, ko izmanto satiksmes kontrolei, gājēju aizsardzībai un teritoriju norobežošanai. Satiksmi atvērs un slēgs ar šiem bolardiem, kas būs paceļami un nolaižami. Plānots, ka tiem būs jābūt stilistiski veidotiem atbilstoši apkārtējo ēku arhitektūrai.
Koalīcija vienojusies, ka vispirms projekts jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Savukārt Ģertrūdes laukuma iekārtojums jāsaskaņo ar Pilsētas arhitekta dienestu.
Pie Ģertrūdes baznīcas plānots nodrošināt autostāvvietas baznīcas vajadzībām, turklāt pašvaldībai būs jāveicina jaunu daudzstāvu autostāvvietu būvniecība, lai kompensētu stāvvietu likvidēšanu.