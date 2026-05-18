Indriksone: saprātīgākais risinājums koalīcijā būtu ietvert AS, NA, ZZS un JV
Saprātīgākais risinājums jaunajā koalīcijā būtu ietvert "Apvienoto sarakstu" (AS), Nacionālo apvienību (NA), Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Jauno vienotību" JV, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" apgalvoja NA politiķe Ilze Indriksone.
Deputāte akcentēja, ka jaunajā koalīcijā īpaši svarīgi būtu izvairīties no ideoloģiskām pretrunām starp potenciālajiem partneriem. Lai arī NA piekristu tam, ka topošo valdību atbalstītu arī "Progresīvie", viņu līdzdalību koalīcijā NA neatbalstītu.
Indriksone arī atgādināja, ka NA pārraudzībā esošās Satiksmes ministrija un Aizsardzības ministrija bieži tikušas kritizētas, no kā arī būtu jāizdara secinājumi.
Tikmēr ZZS politiķis Viktors Valainis uzskata, ka sarunām par koalīciju jābūt iespējami plašām, atbildību sadalot starp visiem iesaistītajiem partneriem. Tomēr tas, vai Ministru prezidenta amata kandidātam Andrim Kulbergam (AS) izdosies izveidot valdību, lielā mērā atkarīgs no JV, uzskata Valainis, piekrītot, ka JV kā lielākajai frakcijai piekrīt "zelta balss".
Kā ziņots, maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.