Krievija konsultē Irānu par dronu taktiku.
Pasaulē
Šodien 19:23
Krievija sniedz Irānai taktiskus padomus par dronu izmantošanu
Krievija konsultē Irānu par dronu taktiku, kas pilnveidota karā pret Ukrainu, telekanālam CNN atklājusi kāda Rietumu izlūkdienesta amatpersona.
CNN ziņo, ka Irānā izstrādātie, bet Krievijā masveidā ražotie bezpilota lidaparāti "Shahed" ir negaidīti efektīvi, lai ielauztos Persijas līča valstu pretgaisa aizsardzības sistēmās.
Līdz šim Krievija, daloties izlūkošanas informācijā ar Irānu, aprobežojās ar vispārēju palīdzību mērķu noteikšanā, bet konkrētu taktisko padomu sniegšana ir jauns atbalsta līmenis, piebilst CNN.
Krievija raida "Shahed" dronus pret Ukrainu viļņos, kad vairāki droni lido kopā un regulāri maina kursu, lai izvairītos no pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Rietumu izlūkdienestu amatpersona CNN norādīja, ka bažas rada arī Ķīnas atbalsts Irānai, taču atteicās sīkāk paskaidrot.