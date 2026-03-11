Peskovs paziņo, ka Putina prasības Ukrainai ir "mainījušās": "Realitāte ir pilnībā mainījusies"
Kremlis negaidīti paziņoja par sarunu pozīcijas maiņu attiecībā uz Ukrainu. Vēl nesen Maskava bija izvirzījusi ultimātus, bet tagad Kremlis ir atteicies no savas iepriekšējās nostājas.
Krievijas varas iestādes negaidīti paziņoja par sarunu nostājas maiņu attiecībā uz karu Ukrainā. Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs atzina, ka vienošanās, uz kurām Maskava iepriekš bija uzstājusi, vairs neatbilst pašreizējai situācijai.
Kremlis pirmo reizi publiski atzinis, ka iepriekšējie nosacījumi, ko Krievija gadiem ilgi centās uzspiest Kijivai, vairs nav spēkā.
Peskovs atbildēja uz valsts ziņu aģentūras TASS jautājumu par to, vai Maskava joprojām ir apņēmusies ievērot 2022. gada Stambulas vienošanos vai arī "ir notikušas izmaiņas". "Realitāte ir pilnībā mainījusies," sacīja Kremļa pārstāvis.
Šis apgalvojums ir pretrunā ar Kremļa iepriekšējām prasībām. Iepriekš Maskava un Putins personīgi konsekventi apgalvoja, ka jebkādām sarunām jānotiek, tikai pamatojoties uz šiem līgumiem.
"Vēl nesen Maskava izvirzīja ultimātus, bet tagad Kremlis ir atteicies no savas iepriekšējās nostājas," norāda komentētāji.
Pēdējo gadu laikā Krievijas varas iestādes ir neatlaidīgi uzsvērušas, ka Stambulas vienošanām jābūt miera līguma pamatā. Kremlis apgalvoja, ka Ukrainai ir pienākums atgriezties pie šiem nosacījumiem un ka Kijivas pozīcija laika gaitā tikai pasliktināsies.
Tomēr tagad Krievijas puse faktiski atzīst, ka tās iepriekšējā līnija vairs neatbilst realitātei.
Karš un ekonomiskais spiediens maina Kremļa retoriku
Tā kā frontē nav gūti būtiski izrāvieni un spiediens uz Krievijas ekonomiku pieaug, Maskava pakāpeniski mīkstina savu retoriku. Ukrainas triecieni militārajiem objektiem Krievijā, loģistikas problēmas un pieaugošās ekonomiskās grūtības padara Kremļa iepriekšējās ultimāta prasības arvien nereālākas.
Būtībā Peskova paziņojums bija netieša atzīšanās, ka Krievija vairs nevar tik pārliecinoši diktēt noteikumus, kā to bija mēģinājusi darīt iepriekš.