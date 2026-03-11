Latvijā pieaudzis sevišķi smago noziegumu skaits
Sevišķi smago noziegumu skaits pērn palielinājies par 19%, informēja ģenerālprokurors Armins Meisters Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, kurā tika skatīts ziņojums par prokuratūras darbu iepriekšējā gadā un 2026. gada darbības prioritātēm.
Meisters skaidroja, ka sevišķi smago noziegumu pieaugumu lielākoties veido mantiskie noziedzīgie nodarījumi ar lieliem zaudējumiem, kā arī vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgajiem.
Viena no prioritātēm šogad ir kvalitātes nodrošināšana kriminālprocesa īstenošanā. Ziņojumā norādīts, ka prokuroru uzraudzībā pieņemto kriminālprocesu skaits turpina samazināties. 2025. gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, tas sarucis par 0,94%, bet attiecībā pret 2023. gadu - par 5,09%.
Meisters norādīja, ka prokurori joprojām aktīvi izmanto iespēju izbeigt kriminālprocesu, ja tā turpināšanai nav pietiekama pamata. 2025. gadā izbeigti 11 719 kriminālprocesi, kamēr 2024. gadā - 13 462.
Savukārt prokuratūrā pabeigto kriminālprocesu skaits veido 44%. Pērn prokuratūrā pabeigti 9383 procesi, bet 2024. gadā - 9811. No prokuratūrā pabeigtajiem procesiem 89,1% noslēgti ar prokurora priekšrakstu par sodu, kamēr 2024. gadā šādu lietu īpatsvars bija 87,1%.
Meisters uzsvēra, ka tiesnešu nepilnā sastāva dēļ sasniegta kritiska robeža, lai nodrošinātu lietu iztiesāšanu saprātīgos termiņos, tādēļ prokuratūra arī turpmāk plāno vairāk kriminālprocesu pabeigt prokuratūrā, lai mazinātu slodzi tiesām.