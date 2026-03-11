Ceturtdien Latvijā brīžiem līs.
Šodien 14:40
Ceturtdien valsts lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi būs gan naktī, gan dienā. Vietām gaidāma arī migla. Debesis dažbrīd skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +1..+6 grādiem un dienā pakāpsies līdz +9..+14 grādiem, bet Kurzemē un Ziemeļvidzemes piekrastē ceturtdiena nav gaidāma siltāka par +4..+8 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī būs daudz mākoņu un gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra +6 grādi naktī un līdz +11 grādiem dienā.