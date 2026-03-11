Dramatiska aina: vairāk nekā puse bērnu mēbeļu, kas tiek tirgotas tiešsaistē, neatbilst drošības normām
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatējis, ka 36 no 50 bērnu mēbeļu piedāvājumiem tiešsaistes platformās, neatbilst drošības normām.
Pērn Eiropas Komisija rīkoja kontrolpārbaudes ("Sweep"), kurās piedalījās PTAC kopā ar Eiropas Savienības (ES) tirgus uzraudzības iestādēm. Latvijā PTAC pārbaudīja 50 bērnu mēbeļu piedāvājumus piecās platformās - "aliexpress.com", "amazon.com", "etsy.com", "temu.com" un "220.lv".
PTAC konstatēja, ka 72% jeb 36 gadījumos tirdzniecības platformās bija neatbilstoši piedāvājumi, tostarp trijās platformās neatbilstoši bija visi pārbaudītie piedāvājumi, bet vienā platformā neatbilstību nebija.
Papildus kontrolpārbaudēm PTAC pagājušajā gadā testēja arī no trešo valstu platformām iegādātas preces. Kopumā pārbaudīti 130 produktu paraugi, un 56% no tiem atzīti par nedrošiem. Neatbilstības konstatētas 67% bērnu preču, 64% bižutērijas izstrādājumu, 42% rotaļlietu, 40% elektroiekārtu un 35% viedo radioiekārtu.
PTAC atgādina, ka neatbilstošas elektroiekārtas var radīt elektrošoka vai ugunsgrēka risku, savukārt rotaļlietās un bižutērijā konstatētās veselībai bīstamās vielas, piemēram, ftalāti un kadmijs, var radīt nopietnus riskus veselībai, īpaši bērniem, tostarp ietekmēt hormonālo sistēmu, bojāt orgānus vai izraisīt citas ilgtermiņa veselības problēmas.
Savukārt ES tirgus uzraudzības iestādes analizēja 1741 bērnu aprūpes produkta piedāvājumu 47 gan ES, gan trešo valstu izcelsmes platformās. Rezultāti liecina, ka 48% gadījumu nebija pilnas informācijas par ražotāju, 32% gadījumu nebija informācijas par atbildīgo personu ES, bet 5% gadījumu nebija informācijas, kas ļauj identificēt produktu.
Tāpat iestādes konstatēja 16 bīstamu produktu piedāvājumus, par kuriem iepriekš bija brīdinājumi ES ātrās brīdināšanas sistēmā "Safety Gate". Lielākajā daļā gadījumu platformas pēc iestāžu pieprasījuma pārkāpumus novērsa.
PTAC norāda, ka, pieaugot e-komercijas apjomiem, patērētājiem tiešsaistē ir jāsaņem tāda pati informācija kā klātienē, lai varētu izvērtēt preces drošumu. Informācijas trūkums apgrūtina patērētāju iespējas izvērtēt piedāvājumu atbilstību drošuma prasībām. Vispārējā produktu drošuma regula paredz, ka platformām jānodrošina būtiska informācija par preci - tās identifikācija, ražotājs vai atbildīgā persona ES, brīdinājumi un cita drošības informācija.
Vienlaikus PTAC aicina patērētājus pārliecināties, ka preces aprakstā ir visa nepieciešamā informācija - paredzētais pielietojums, ražotājs, atbildīgā persona ES, drošības informācija un brīdinājumi. Patērētāji aicināti neiegādāties preces, ja nevar pārliecināties par to piemērotību vai atbilstību un ja trūkst informācijas par ražotāju vai atbildīgo personu, kā arī pārliecināties, vai platformai ir norādīta kontaktinformācija. Ja piedāvājums neatbilst prasībām vai rada aizdomas par drošumu, patērētāji aicināti informēt platformu, pārdevēju, norādīto atbildīgo personu ES un PTAC.