Tuvo Austrumu reģionā atrodas vairāk nekā 800 Latvijas valstspiederīgo
Latvijas valstspiederīgo repatriāciju no Tuvo Austrumu reģiona nevar noorganizēt nekavējoties, jo reģionā patlaban atrodas vairāk nekā 800 valstspiederīgo, informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).
Sadarbībā ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ministrija meklē iespējas izceļot arī tiem valstspiederīgajiem, kuri atrodas citās reģiona valstīs - Omānā, Katarā un Saūda Arābijā.
Gaisa telpa virs Tuvo Austrumu valstīm, izņemot Omānu, Jordāniju un ar pārtraukumiem Saūda Arābiju, joprojām ir slēgta.
Abū Dabī un Dubaijas lidostās patlaban atļauts veikt ierobežotu skaitu reisu, un lidojumu grafikus var koriģēt. ĀM aicina ceļotājus nedoties uz lidostām, ja vien aviokompānija nav individuāli apstiprinājusi konkrētu izlidošanas laiku.
Ārkārtējā situācijā ĀM aicina sazināties ar Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni +371 26337711 vai e-pastu "palidziba@mfa.gov.lv".
Jau rakstīts, ka piektdienas vakarā ceļā devušies divi Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" repatriācijas reisi no Dubaijas Al Maktuma starptautiskās lidostas uz Rīgu, liecina informācija lidojumu monitoringa mājaslapā "Flightradar24".
"airBaltic" trešo repatriācijas reisu no Dubaijas uz Rīgu plāno izpildīt sestdienas vakarā.
Patlaban turpinās iepriekš saņemto pieteikumu apstrāde repatriācijas lidojumiem no Dubaijas. Visi pieteikumi tiek izvērtēti, un ar pasažieriem, kuriem tiks piedāvāta vieta lidojumā, sazināsies individuāli, sniedzot turpmākus norādījumus.
Pasažieriem, kuri vēl nav pieteikušies lidojumam, jāizpilda pieteikuma forma: "https://www.research.net/r/airbaltic_special_flight_lv?lang=lv".
Reisam var pieteikties Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, kā arī Latvijas pilsoņu vai nepilsoņu ģimenes locekļi. Prioritāri šo iespēju aicina izmantot mazāk aizsargātām personu kategorijām - ģimenēm ar maziem bērniem, nepilngadīgām personām, cilvēkiem ar veselības vai kustību traucējumiem.
Lidsabiedrība turpina sekot līdzi notikumu attīstībai Tuvo Austrumu reģionā un uztur ciešu sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām. Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos apstākļus, reisa izpildē var tikt ieviestas neparedzētas izmaiņas. Šādos gadījumos pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
Kā vēstīts, ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumu Irānai, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārie objekti.
Izraēla piektdien bombardēja Irānas režīma mērķus Teherānā un šiītu teroristiskā grupējuma "Hizbollah" pozīcijas Beirūtā, un ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņoja, ka ASV drīzumā ievērojami pastiprinās triecienus Irānai.
Tramps paziņoja, ka pēc jebkuras Irānas kapitulācijas ASV un tās sabiedrotie strādās, lai Irānu "atgrieztu no iznīcības sliekšņa, padarot to ekonomiski lielāku, labāku un spēcīgāku nekā jebkad agrāk". Taču tas būšot atkarīgs no jaunās Irānas vadības, kam jābūt pieņemamai ASV. Tāpat ASV prezidents pavēstīja, ka vēlas "padarīt Irānu atkal dižu".