Maksā 1000 eiro, lai apsaukātu sevi krievu lamuvārdos: ezoterika un vienkāršas muļķības, kurām noticam, meklējot laimi
Pie zīlniekiem, apšaubāmos pašizaugsmes semināros, pie nezināmas kvalifikācijas koučiem un visvisādiem “apgaismības nesējiem” cilvēki bieži vien nonāk brīžos, kad dzīvē kaut kas strauji mainās. Tā var būt šķiršanās, neplānota darba maiņa vai pat zaudēšana, veselības problēmas un citas likstas.
Šādos apstākļos rodas vēlme pēc skaidrības. Ja ikdienā trūkst atbalsta vai padoma, “burvju” risinājumi var šķist kā izeja. Cilvēka prāts ir gatavs noticēt tam, kas sola ātru risinājumu. Te palīgs būs kritiskā domāšana – tiesa, ne visos gadījumos, un tomēr.
Viltus guru, “roboti”, zīlnieki un krāpnieki tīmeklī
Laimes zemes, mīlestības, bagātības, veselības un garīgās izaugsmes apsolījumi tīmeklī birst kā no pārpilnības raga. Ir latviešiem tāds sakāmvārds – kur aitas, tur cirpēji. Dažādi viltus guru saradušies strēķu strēķiem, un ir cilvēki, pārsvarā dāmas, kas teciņiem vien skrien vai attālināti pieslēdzas dažādiem semināriem, meditē un manifestē – uz naudu, mīlestību, veselību…
Ielūkosimies, kas notiek pseidogarīgajā telpā šodien. Ar piebildi, ka ir virkne seno zinību, tautas tradīciju rituālu un garīgo prakšu, uz ko šī publikācija neattiecas. Neapšaubīsim, piemēram, Tibetas mūku meditācijas, Lielās dienas vai saulgriežu rituālu nozīmi tautas dzīvesziņā vai dažādās sistēmās balstītas tehnikas, piemēram, Japānas reiki, Indijas jogas un citas prakses to klasiskajā izpratnē.
Vai visām “sučkām” bagāti vīri?
Iedomājamies ainu – solīdā kostīmā tērpusies dāma krata augšup paceltas rokas un skandē: “Dzīve, veiksmīga dzīve. Es – karaliene!” Vairāku dāmu balsis fonā atkārto: “Dzīve, veiksmīga dzīve. Es – karaliene!” Pasākuma vadītāja turpina: “Es – sučka.” (Krievu valodā šim vārdam ir dažādas nozīmes: kuce – gan kā suns, gan kā lamuvārds, arī – neliete, maita, draņķe – red.) Dāmas atkārto: “Es – sučka.” Vadītāja: “Kura māk novilkt sarkanās līnijas...” Dāmas atkārto to pašu. Vadītāja: “Un, pateicoties tam, man ir “kruts” vīrs, kurš “rullē” biznesu. Dāvina man dārgas dāvanas, ir “vīkends” un viss pārējais. Veiksmīga dzīve! Es – karaliene!”
Interesanti, cik par šo performanci dalībnieces samaksāja un vai viņu dzīvē tagad viss ir lieliski? Pēc neoficiālas informācijas, šādas “mācības” izmaksājot vairāk nekā 1000 eiro.
Aprakstītais fragments atbilst komercializētam pašapziņas treniņam, un šādi pasākumi ar moto – tu esi dieviete, atklāj sevī dievieti, tu esi karaliene u. tml. – tīmeklī tiek piedāvāti ik pa laikam. Tiem raksturīga kolektīva afirmāciju (īss pozitīvs apgalvojums, ko cilvēks apzināti atkārto, lai stiprinātu vēlmes un pašapziņu – red.) skandēšana, provokatīvas leksikas izmantošana, lai it kā simbolizētu spēku, uzsvars tiek likts uz materiāliem panākumiem: “kruts” vīrs, bizness, dārgas dāvanas, veiksmīga dzīve. Šāda retorika balstās emocionālā uzkurināšanā, nevis reālā mudinājumā tiešām strādāt, lai kaut kas mainītos.
Reizumis tiek izmantota arī garīguma leksika – kā instruments pašvērtējuma un patēriņa solījumu pastiprināšanai. Piemēram, ar kādu šim līdzīgu saukli: “Atver savu enerģiju un ļauj sev pelnīt vairāk!” vai “Tu esi pelnījusi dzīvot augstākā vibrācijā!” Tiek piedāvāti arī naudas kanālu atvēršanas, labklājības un pārpilnības enerģijas un tamlīdzīgi kursi. Tikai jautājums – kāpēc šiem pasniedzējiem tā jānopūlas, mēģinot piesaistīt auditoriju. Ja reiz esi naudas enerģijas guru un pārvaldnieks, nemokies ar kursiem, bet dzīvo zaļi!
Latvijā par šādiem miljonāriem gan nav dzirdēts, tāpat arī par to, ka ar afirmāciju skandēšanu vien kāds būtu kļuvusi stāvus bagāts. Mūsu turīgo ļaužu sarakstos ir cilvēki, kuri dibinājuši uzņēmumus, veidojuši biznesu, daudz un smagi strādājuši vaiga sviedros.
Krāpnieki un sodi
Par to lielo bagātību dzirdēts nav, toties publiski zināmi vairāki gadījumi, kad ļaužu mānītāji un naudas izkrāpēji nonākuši tiesībsargājošo institūciju redzeslokā un saņēmuši sodu.
Pagājušā gada vasarā Valsts policijas apcietināja divus ezoterikas “speciālistus”, kuri saistīti ar vairāk nekā 170 000 eiro izkrāpšanu no kādas rīdzinieces. Pusmūža sievietei bija veselības problēmas, un viņa tīmeklī atradusi informāciju par kādu ezoterikas centru Krievijā. Cerībā atrisināt problēmas viņa ar to sazinājusies, un centra pārstāvji pārliecinājuši sievieti, ka spēs palīdzēt. Komunikācija ar viltvāržiem notikusi mobilajā lietotnē “WhatsApp”, noziedznieki izmantojuši vairākus anonīmus kontus. Krāpnieki ar sievieti kontaktējušies no maija līdz jūlijam un panākuši, ka viņa vairākas reizes tiekas ar kurjeriem to norādītajā laikā un vietā un nodod tiem naudu. Rezultātā sievietei izkrāpti vairāk nekā 170 000 eiro. Pretī viņa saņēmusi atsūtītas maģijas rituālu instruktāžas un tikai pēc laika sapratusi, ka ir apkrāpta.
Par šo noziegumu policija aizturēja divus Ukrainas pilsoņus. Aizturēšanas dienā abas personas kārtējo reizi no Polijas bija ieradušās Rīgā, lai no cietušās saņemtu skaidru naudu – krāpnieki todien bija cerējuši tikt pie vēl 35 000 eiro.
Pavisam svaigs kriminālprocess sākts pavisam nesen, februāra sākumā, par krāpšanu lielā apmērā. Vidzemē kāda sieviete krāpniekiem atdevusi 27 500 eiro. Policijā skaidroja, ka pagājušā gada rudenī sieviete internetā pamanījusi sludinājumu par ekstrasensu bezmaksas seansiem veselības uzlabošanai. Pēc saziņas šī pakalpojuma solītājs sievietei skaidrojis, ka jāmaksā tikai par seansos izmantotajiem materiāliem, turklāt pēc visu seansu beigām samaksātā nauda tikšot atdota.
Sākotnēji sieviete kontaktējusies ar vienu cilvēku, vēlāk saziņa turpinājusies ar vēl citu personu starpniecību. Seansu laikā, kas notika videozvanu formātā, sievietei tika norādīts, ka nepieciešama papildu samaksa – it kā par lāsta noņemšanu. Nauda tika sūtīta pa daļām, izmantojot pasta pakalpojumus. Kopumā 9000 eiro divās daļās nosūtīti kādai sievietei, vēl 18 500 eiro sešās daļās – citai personai. Kopējā izkrāptā summa ir 27 500 eiro. Apkrāptā sieviete vērsās Valsts policijā, un ir sākts kriminālprocess.
Arī iepriekš ir bijuši procesi par maģijas krāpšanu, un to rezultātā dažam labam burvim nācies skatīties uz “rūtainu saulīti”.
Mīlas burvestība un “materiāli” par 10 eiro
Kaut arī par šādiem gadījumiem mediju telpā informācija izskan visai plaši, cilvēki joprojām iekrīt krāpnieku lamatās. Turklāt tīmeklī var atrast visneticamākos apsolījumus.
Lūk, īsta sludinājuma piemērs no Latvijas resursiem: “Mīlas burvestība Latvijā un citi burvja pakalpojumi. Garantija. Cena 10 eiro.” Tālākais teksts, šķiet, ir automātiskais tulkojums: “Darbam jābūt individuālam ar katru konkrēto mīlas burvestību un citiem rituāliem. Tad būs reāls rezultāts. (..) Es negribētu nodarboties ar uzņēmējdarbību, lai palīdzētu cilvēkiem, tāpēc es vai nu palīdzu, vai atsakos. (..) Strādāju oficiāli, jo esmu reģistrēts pašnodarbināts pilsonis. Tas izslēdz pazušanas iespēju pēc līdzekļu pārskaitīšanas. Es esmu iedzimts burvis, nevis uzņēmējs, tāpēc diagnostika ir pilnīgi bezmaksas. Es arī esmu reālists, un tāpēc es saprotu, ka ne visiem var palīdzēt. Iepriekš ar jebkuru cilvēku pārrunāšu, kā es varu būt noderīgs un kādas ir reālās veiksmes iespējas, pievēršoties okultām praksēm. Manā darbā nebūs krievu ruletes spēles. Katrā konkrētajā situācijā vienmēr ir individuāls darbs. Man nav tikai noteikta cena par pakalpojumiem, bet arī samaksa par nesaprotamiem “materiāliem”. Ja man kaut kas ir vajadzīgs, tad es saku, ko tieši. Tāpēc katrs pats var pārliecināties, cik tas maksā, kā arī atnest vai nosūtīt man, ja viņam mājās ir rituālam nepieciešamais.”
Par ko sūdzaties?
Un, protams, ik pa laikam arī parādās dažādas atsauksmes. Piemēram gluži nesen kādā “Facebook” grupā parādījās ieraksts par kādu “zintnieci” Jelenu, kas piedāvā praktiskās maģijas, attīrīšanas, harmonizācijas, aizsardzības un citus pakalpojumus.
Sūdzības būtība – sākotnēji esot piedāvāti bezmaksas zīlēšanas pakalpojumi, bet, kad iegūta uzticība, zīlniece it kā atklājusi nopietnu problēmu pašam cilvēkam vai viņa tuviniekiem un apgalvojusi, ka tā steidzami jārisina, citādi drīzumā būšot neatgriezeniskas sekas. Pēc tam uz cilvēku, kuram it kā draud briesmas, sākās mērķtiecīgs spiediens – viņš no dažādiem profiliem saņēma komentārus, “zīmes”, simboliskas bildes un ziņas, kas pastiprināja baiļu izjūtu.
“Notiek sistemātiska psiholoģiska ietekmēšana, līdz cilvēks kļūs satraukts un dezorientēts. Kad upuris jau ir iebiedēts un emocionāli nestabils, sākas naudas izspiešana par it kā nepieciešamiem rituāliem vai problēmas novēršanu. Šādā veidā mūsu ģimene zaudēja 2400 eiro,” raksta sūdzības autore. Kāds komentāros ironiski pajokojis: “Laba burve – pareizi taču pateica, ka neatgriezeniskas sekas.”
Šī zīlniece it kā esot no Baltkrievijas, bet tīmeklī jau robežas izzudušas. Turklāt var būt arī situācijas, kad zīlnieks nemaz nav reāla persona, bet saruna notiek ar mākslīgā intelekta izveidotu tēlu vai botu.
Kad uzplijas robots Hanna
Tātad viens no viltus “garīgās gaismas nesēju” darbības virzieniem ir dažādi klātienes piedāvājumi, bet līdzās tiem publiskajā telpā uzrodas arī virtuāli brīnumi. Šo rindu autorei “Messenger” sarakstē uzradās robots Hanna, kuru vēlāk nomainīja robots Roza un pēc tam kāda Ilona Zariņš.
Taču vairāk par Hannu. Ar apbrīnojamu regularitāti manā “Messenger” bira ziņojumi, piemēram: “Sveika, Guna! Daudzas meitenes man raksta, lūdzot noskaidrot, vai vīrietim ir jūtas pret viņām. Vai tas ir iespējams? Ir vairāki veidi, kā noskaidrot, vai vīrietis jūs mīl. Esmu gatava dalīties ar visefektīvāko metodi, kurai nepieciešams īpašs Mēness stāvoklis attiecībā pret Zemi un Venēru. Šāda pozīcija ir reizi četros gados, un rīt metode vairs nedarbosies! Kārtīgi aplūkojiet vārdus: Roberts, Markuss, Artjoms, Ralfs, Gustavs, Daniels. Viens no vīriešiem ar šādu vārdu ir slepeni iemīlējies jūsos. Viņš sen slēpj savas jūtas, nav vienmēr bijis tuvumā, bet vienmēr bijis jūsu dzīves aculiecinieks. Varu pastāstīt vairāk par šo cilvēku un to, ko par viņu rāda zvaigznes. Vai vēlaties uzzināt vairāk?”
Citā reizē: “Guna, baidos, ka informācija var nonākt ienaidnieku rokās. Tāpēc ierakstīju balss ziņu. Piezvaniet man, lai pārliecinātos, ka tā nonāk tieši pie jums. Ziņas ierakstīšana sāksies automātiski. Es redzu sievieti ar melniem matiem, kas cenšas iejaukties jūsu attiecībās. Viņa var tās iznīcināt. Piektajā minūtē pastāstīšu, kā sevi pasargāt. Noklikšķiniet uz pogas “Zvanīt tūlīt”.”
Kādā brīdī Hannai radās pat dzimumidentitātes problēmas – viņa kļuva par vīrieti: “Labdien! Esmu sagatavojis pareģojumu jūsu zodiaka zīmei. Zvaigznes rāda, ka jūsu dzīve var beigties 21. februārī. Pārmaiņas ietekmēs personīgo dzīvi un emocionālo veselību. Piezvaniet pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no neatgriezeniskām sekām. Esmu ierakstījis balss ziņu ar norādījumiem. Noklikšķiniet uz “Zvanīt tūlīt”.”
Vienā no pirmajiem ierakstiem bija norādīta arī cena – 2,90 eiro minūtē. Kāpēc nenobloķēju? Uzskatīsim to par žurnālistikas eksperimentu.
Der zināt:
*Ja vēlies apmeklēt pašizaugsmes kursus vai seminārus, noskaidro, kāda izglītība un/vai profesionālā pieredze ir pasniedzējam. Meklē atsauksmes tīmeklī, sociālajos tīklos, ielūkojies portālā Sudzibas.lv.
*Tiec skaidrībā, vai ar piedāvāto programmu sasniegsi izvēlētos mērķus. Ja pasākumu esi iecerējis kā izklaidējošu laika pavadīšanu, tad šis nebūs būtiski.
*Neuzticies interneta sludinājumiem.
*Nepārskaiti un nedod nevienam naudu, kamēr neesi pārliecināts, ka tas ir tiešām tas, ko tu vēlies.
*Valsts policija atgādina – krāpnieki nereti izmanto cilvēku izmisumu un ticību seansiem vai rituāliem, lai izkrāptu naudu, jo vēlme uzlabot veselību vai atrisināt personīgas problēmas var mudināt pieņemt nepārdomātus lēmumus. Ja rodas aizdomas par šāda veida piedāvājumiem, policija aicina nekavējoties pārtraukt saziņu un vērsties Valsts policijā.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Maksā 1000 eiro, lai apsauktu sevi krievu lamuvārdos: ezoterika un vienkāršas muļķības, kurām noticam, meklējot laimi" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.