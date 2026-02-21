Reņģes Ventspils kanalizācijā, bīstamais Jelgavas pagrieziens un siena ruļļi Ikšķilē: kriminālā province
Ventspilī kāds zivju ēdienu pretinieks tualetes podā noskalojis vairākus kilogramus svaigu reņģu. Vairāki negadījumi saistīti ar spēkratiem: Ikšķilē kāds lauksaimnieks uz ceļa izmeta pāris siena ruļļus, tā nobloķēdams ceļu uz Rīgu; savukārt uz Lielupes tilta kāds dzērājšoferis taranējis videonovērošanas stabu.
Bet Daugavpilī komunālo dienestu darbiniekiem kopā ar pašvaldības policistiem no sniega kupenām nākas izrakt pamestas automašīnas. Toties Jelgavas vietvara ir pikta uz autovadītājiem, kuri savas mašīnas nevis “paslēpj” sniega kupenās, bet gan neatļautā vietā un neatļautā laikā griež pa kreisi.
Ventspilī kanalizācijā “peld” reņģes
Komunālais uzņēmums “Ventspils nekustamie īpašumi” sociālajā tīklā “Facebook” publicējis fotogrāfiju ar vairākiem kilogramiem bojātu reņģu kāda nama pagrabā un to komentējis:
“Šāds “pārsteigums” šonedēļ atklājās, tīrot aizdambējušos kanalizācijas stāvvadu vienā no daudzdzīvokļu mājām. Diemžēl savā darbā sastopamies arī ar gadījumiem, ko izraisījusi nevērīga un dažkārt arī bezatbildīga rīcība, tualetes podā noskalojot dažkārt pat gluži neiedomājamas lietas. Santehniķiem arī iepriekš ir nācies kanalizācijas stāvvadus attīrīt no dažādiem priekšmetiem, kas tur nonākuši nejaušības vai apzinātas neapzinīgas rīcības rezultātā, - piemēram, lupatām, pamperiem, apakšveļas, somiņas, liela daudzuma siļķu vai ceptas nesadalītas vistas…
Atcerēsimies - kanalizācija nav paredzēta sadzīves atkritumiem. Būsim atbildīgi, lai kanalizācijas sistēma kalpotu droši un bez nepatīkamiem pārsteigumiem! Pareiza rīcība šodien nozīmē mazāk problēmu rīt!”
Publicētais ieraksts izraisījis rezonansi arī iedzīvotāju vidū. “Sieva negribēja tīrīt...,” norāda Einārs. “Interesanti, kā tagad jūtas tas indivīds, kas zina, ka to izdarīja?” pauž Armands. Bet Dainis piebilst, ka šādi gatavo to skandināvu delikatesi “surströmming” (tradicionāls zviedru ēdiens – fermentēta Baltijas siļķe, kas pazīstama ar ārkārtīgi spēcīgu aromātu un asu, pikantu garšu). Savukārt Ninitta piebilst: “Domāja, ka atdzīvosies un aizpeldēs.”
Uz Lielupes tilta taranē videonovērošanas stabu
Jūrmalas pašvaldības policija publicējusi novērošanas kameras video, kas filmēts 2. februārī uzreiz pēc diviem naktī uz Lielupes tilta, kurā redzams, ka kāds dzērumā esošs apvidus auto vadītājs ietriecas videonovērošanas stabā, kā rezultāta “Mercedes-Benz” G klases spēkrats, tautā saukts par “geļiku”, apgāzās uz sāniem. Policija to komentē:
“Šis nav negadījums, tā ir izvēle! Transportlīdzekļa vadītājs, pārvietojoties lielā ātrumā un alkohola reibumā, sadūrās ar videonovērošanas stabu. Svarīgi uzsvērt: nepastāv apstākļi, kuros būtu pieļaujams vadīt transportlīdzekli alkohola reibumā. Ne steiga, ne pārliecība par savām spējām, ne īss brauciens to neattaisno.”
Kā redzams video, Jūrmalā pār Lielupes tiltu lielā ātrumā traucas apvidus automobilis. Tālāk redzams, ka videokamera pamatīgi noraustās. Tad kamera pagriežas un atrod uz sāniem apgāzušos “Mercedes-Benz” G-klases džipu.
Jūrmalas pašvaldības policija aicina ikvienu būt atbildīgam - pirms sēdies pie stūres, padomā gan par sevi, gan apkārtējiem. Šoreiz paveicās. Nākamreiz sekas var būt neatgriezeniskas.” Par notikušo Valsts policijā ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
Daugavpils policisti nodarbojas ar pamesto automašīnu atrakšanu
Daugavpils Komunālās saimniecības un pašvaldības policijas darbinieki šajās sniegotajās dienās nodarbojas ar pamesto auto atrakšanu un evakuāciju. Pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un laikus pārvietot ilgstoši nelietotus transportlīdzekļus, īpaši ziemā:
“Ziemā, kad pilsētā aktīvi tiek tīrīts sniegs, īpaši aktuāls kļūst jautājums par ielās un stāvvietās ilgstoši atstātiem transportlīdzekļiem. Nepārvietotas automašīnas apgrūtina speciālās tehnikas darbu, kā arī rada papildu riskus satiksmes drošībai. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija turpina pastiprinātu uzraudzību un, ja nepieciešams, organizē šādu transportlīdzekļu piespiedu evakuāciju.
Kopš 2026. gada 1. janvāra izrakstīti jau 82 brīdinājumi, bet trīs automašīnas evakuētas uz speciāli paredzētu stāvvietu. Ministru kabineta noteikumi Nr. 767 paredz, ka transportlīdzekli var atzīt par ilgstoši atstātu, ja tas ar derīgu tehnisko apskati netiek lietots ilgāk par 45 dienām vai arī ja tam nav derīgas tehniskās apskates un tas netiek lietots ilgāk par 15 dienām. Abos gadījumos pie transportlīdzekļa tiek piestiprināta brīdinājuma uzlīme. Ja īpašnieku var identificēt, viņam tiek nosūtīts oficiāls brīdinājums ar norādi noteiktajā termiņā pārvietot transportlīdzekli. Ja tas netiek izdarīts, pašvaldības policija organizē tā piespiedu evakuāciju.
Ziemā transportlīdzekļu pareiza novietošana ir īpaši svarīga. Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde (KSP) norāda, ka automašīnas, kas novietotas pārāk tuvu brauktuves malai, aiz pagriezieniem vai haotiski, apgrūtina sniega tīrīšanas tehnikas darbu. Rezultātā veidojas neattīrīti posmi un sniega sanesumi, kas vēlāk pārvēršas ledū un rada paaugstinātu slīdēšanas risku.
Pašvaldības policija atgādina, ka transportlīdzeklis bez derīgas tehniskās apskates drīkst piedalīties ceļu satiksmē tikai ar mērķi doties uz tehniskās apskates vietu. Citos gadījumos piedalīties ceļu satiksmē ar šādu transportlīdzekli ir aizliegts. Ziņot par pamestām automašīnām var pašvaldības policijas dežūrdaļai, zvanot uz tālruni 65421500.”
Ikšķilē ar siena ruļļiem nobloķēta brauktuvi
Tie, kuri trešdienas, 18. februāra, rīta pusē ar auto devās uz darbu Rīgas virzienā, Ikšķilē sastapās ar neierastu šķērsli - uz brauktuves atradās siena ruļļi, kas būtiski apgrūtināja satiksmi. Kā liecina aculiecinieku sniegtā informācija Jauns.lv, notikums izraisīja neizpratni un neapmierinātību to cilvēku vidū, kuri agrā rīta stundā devās uz darbu.
Ogres novada pašvaldības policija Jauns.lv skaidroja, ka 18. februārī pulksten 07:11 no iedzīvotājiem, izmantojot “WhatsApp”, saņemta informācija par satiksmes apgrūtinājumu Ikšķilē, kur uz brauktuves atradās siena ruļļi. Saskaņā ar sākotnējo informāciju pulksten 06:37 no kravas transportlīdzekļa braukšanas laikā izkrituši divi siena ruļļi.
Pulksten 07:20 siena ruļļi no brauktuves tika novākti un satiksme pilnībā atjaunota. Pašvaldības policija norādīja, ka notikušais kvalificējams kā kravas nenostiprināšana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada noteikumiem Nr. 166 “Noteikumi par gabalkravu izvietošanu un nostiprināšanu autopārvadājumos”, kā arī Ceļu satiksmes noteikumu 205. punktam. Tie nosaka, ka kravai transportlīdzeklī jābūt novietotai un, ja nepieciešams, nostiprinātai tā, lai tā neapdraudētu satiksmes dalībniekus, nenokristu un nevilktos pa ceļu.
Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 54. panta 13. daļu par kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpšanu transportlīdzekļa vadītājam var piemērot naudas sodu vienpadsmit naudas soda vienību apmērā (55 eiro) . Savukārt atbilstoši Autopārvadājumu likuma 60. panta piektajai daļai administratīvā pārkāpuma procesu šādos gadījumos veic Valsts policija.
Jelgavas bīstamais pagrieziens
Savukārt Jelgavas pilsētas pašvaldība ir pikta uz šoferīšiem, kuri neievēro jauno aizliegumu pilsētas centrā: “Jau nedēļu spēkā ir satiksmes organizācijas izmaiņas Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumā, darbdienās noteiktos laikos aizliedzot kreiso pagriezienu no Driksas tilta uz Jāņa Čakstes bulvāri. Par ceļa zīmes prasību pārkāpšanu tiek piemērots sods 30 eiro un pārkāpējs arī saņem vienu soda punktu. Novērojumi liecina, ka diemžēl autovadītāji neseko izvietotajām ceļa zīmēm un bieži neievēro izmaiņas, turpinot krustojumā veikt kreiso pagriezienu arī laikā, kad tas aizliegts. Pilsētas videonovērošanas kamerās fiksēts, ka ceturtdienas vakarā no pulksten 16:30 līdz 18:30 ceļa zīmi nav ievērojuši 109 autovadītāji, bet piektdien no rīta aizlieguma stundā – 23. Valsts policija četrās dienās ir fiksējusi 63 pārkāpējus, piemērojot autovadītājiem sodu.
Satiksmes organizācijas izmaiņas nosaka, ka darba dienās no pulksten 7:30 līdz 8:30 un no pulksten 16:30 līdz 18:30 ir aizliegts nogriezties pa kreisi no Lielās ielas jeb Driksas tilta uz Jāņa Čakstes bulvāri.
Šīs izmaiņas no 9. februāra ir ieviestas, pamatojoties uz Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumu, lai uzlabotu transportlīdzekļu plūsmu Lielajā ielā virzienā uz pilsētas centru. Krustojumā ir izvietota ceļa zīme Nr. 316 – nogriezties pa kreisi aizliegts ar papildzīmi par konkrētiem laika posmiem. Lai pievērstu autovadītāju uzmanību jaunajai satiksmes kārtībai, uz Lielupes tilta virzienā uz centru un pirms Driksas tilta ir izvietotas dzeltenās brīdinājuma zīmes.
Tomēr novērojumi liecina, ka ievērojams skaits autovadītāju ceļa zīmi neievēro un turpina griezties pa kreisi arī tad, kad tas nav atļauts, ko apliecina pilsētas videonovērošanas kamerās fiksētais. Gan Valsts, gan pašvaldības policija aicina transportlīdzekļu vadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tādējādi neradot apdraudējumu sev un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Atgādinām, ka Jelgavā pie regulējamiem krustojumiem ir izvietotas videonovērošanas kameras, kurās tiek fiksēti arī ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, pēc kā policijas darbinieki uzsāk administratīvo procesu un vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības.”