Jelgavas novadā ugunsgrēkā dzīvību zaudē viens cilvēks
Piektdien dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Jelgavas novadā gājis bojā cilvēks.
Plkst. 15.24 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu Jelgavas novadā, kur dega dzīvojamā māja pilnā 150 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Dēšanas darbu laikā cieta ugunsdzēsējs glābējs, kurš pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu apskates varēja turpināt darbu notikuma vietā. Plkst. 0.04 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no13. februāra plkst. 6.30 līdz 14. februāra plkst. 6.30, VUGD saņēma 57 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 35 uz glābšanas darbiem, bet vēl desmit izsaukumi bija maldinājumi.
Plkst. 15.46 VUGD saņēma informāciju, ka Madonas novada Dzelzavas pagastā ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā pasažieru autobuss ir nobraucis no ceļa braucamās daļas un apgāzies uz sāniem. Ugunsdzēsēji glābēji no transportlīdzekļa caur logu izcēla 19 cilvēkus, no kuriem 18 personas bija nepilngadīgas, un nogādāja viņus līdz NMPD automašīnām veselības stāvokļa pārbaudei. Plkst. 17.30 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Plkst. 18.01 saņemts izsaukums uz Limbažu novada Alojas pagastu, kur vienstāva koka dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji viena kvadrātmetra platībā. Ugunsdzēsēji glābēji likvidēja degšanu dūmvadā un izvēdināja telpas. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki. Plkst. 19.40 darbs notikuma vietā noslēdzās.