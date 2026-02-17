Viena māja - trīs traģēdijas Elejas pagastā: tēvs gāja bojā ugunsgrēkā, māte - putenī, tagad liesmās miris viņu dēls
Piektdien pēcpusdienā, laikā, kad daudzviet Latvijā plosījās stiprs putenis, lauku īpašumā Elejas pagastā izcēlās ugunsgrēks. Nelaimē gāja bojā mājas iemītnieks. Kaimiņi stāsta, ka arī iepriekš šajā ģimenē notikušas traģēdijas – bojā gājuši vīrieša vecāki.
Abos gadījumos kā viens no iespējamajiem faktoriem minēta alkohola lietošana; pieļauts, ka arī šoreiz tas varētu būt saistīts ar notikušo.
Nelaimi pirmie pamanījuši kaimiņi, kas dzīvo aptuveni 700 metru attālumā, taču brīdī, kad reaģēja, glābt jau bija par vēlu. “Mans dēls katru dienu iet staigāt ar suni. Viņš gāja un dzirdēja, ka šīferis šauj. Viņš atnāca mājās, viņam telefons nebija līdzi, viņš saka, pazvani kaimiņienei, kas turpat dzīvo, lai viņa iet paskatīties, kas tur notiek. Viņa izgāja un zvanīja man atpakaļ, teica – zvani ugunsdzēsējiem, es zvanīšu, lai atbrauc, iztīra ceļu, lai tiek iekšā,” TV3 raidījumam “Degpunktā” stāsta Rita.
Notikuma vietā vispirms ieradās ugunsdzēsēji. Četras brigādes pa aizputinātajiem ceļiem centās tikt līdz viensētai, taču grūtības ar to nebeidzās. Uguns jau bija pārņēmusi visu 150 kvadrātmetru lielo māju, un tās iemītnieku izdevās atrast tikai pēc vairākām stundām.
65 gadus vecais vīrietis, kuru glābēji atrada drupās, viensētā dzīvoja viens pats. No tuviniekiem viņam palikuši vien māsas bērni. Kaimiņi stāsta, ka pirms daudziem gadiem tajā pašā mājā traģiski dzīvību zaudējuši arī viņa vecāki.
“Tanī ģimenē, teiksim, drausmīgi. 20 gadi atpakaļ, varbūt, tēvs sadega, arī nodega kūts, tēvs sadega. Pēc tam 15 gadi atpakaļ māte nosala, ejot tādā puteņa laikā. Tagad viņš. Pašam savas ģimenes nav,” bilst Rita.
Vīrietis dzīvoja pavisam trūcīgi – elektrības mājā nebija, arī dūmus no skursteņa varēja manīt ļoti, ļoti reti. Taču alkoholam un cigaretēm vienmēr pietika.
“Ne ar ko nenodarbojās. Savu māju tikai kopa. Kaut kur aizgāja pie kāda saimnieka pastrādāt. [..] Pīpēja un dzēra. Mans viedoklis ir, ka tas varēja būt no cigaretes, bet kā tur ir, nezinu,” bilst Rita.
Kaimiņi norāda, ka vīrietis bieži bijis reibumā, tāpēc traģēdija viņiem nešķiet negaidīta. Policija vēl izmeklē nelaimes cēloni.