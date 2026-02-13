Pēc nāvējoša ugunsgrēka Daugavgrīvā mājas iedzīvotāji nakti pavadīja aukstos dzīvokļos; taču tas nebija vienīgais nama iemītnieku pārbaudījums
Daugavgrīvā, Slimnīcas ielas 7. nama iedzīvotāji pavadīja nakti aukstumā. Pirms cilvēki devās gulēt, vienā no dzīvokļiem izcēlās postošs ugunsgrēks, kura rezultātā dzīvību zaudēja dzīvokļa īpašnieks.
Sakarā ar ārkārtas situāciju pārējiem iedzīvotājiem tika atslēgta elektrība un apkure. Tomēr tas nebija vienīgais pārbaudījums, kas skāra vietējos iedzīvotājus.
Blakus piecu stāvu mājai Slimnīcas ielā rosījās strādnieki, kuri tīrīja teritoriju pēc ārkārtas situācijas. Iepriekšējā vakarā šeit izcēlās ugunsgrēks vienā no dzīvokļiem, uguns pilnībā to iznīcināja, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
Vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas izdevās evakuēties desmit cilvēkiem, bet trim bija nepieciešama glābēju palīdzība.
Mājas iedzīvotājiem nācās sastapties ar grūtībām ne tikai ugunsgrēka laikā, bet arī visas turpmākās nakts laikā. Kaimiņiene Galina, kura dzīvo tieši pretī izdedzinātajam dzīvoklim, stāsta: "Bija ļoti auksti, jo atslēdza visus radiatorus. Briesmīgs aukstums. Tikai tagad pieslēdza apkuri, paldies Dievam, jo mēs domājām, ka nosalsim. Turklāt stāv briesmīga smaka. Bet neko, pārgulējām, viss labi."
Ugunsgrēks notika trešajā stāvā. Uguns bojāja arī citas telpas — piemēram, ceturtā stāva dzīvoklī izdega lodžija.
Trotuārs un kāpnes, kas ved uz kāpņu telpu, bija pārklāti ar ledu. Pirmajā un otrajā stāvā esošie logi pārvērtušies par ledus gabaliem, bet uz metāla konstrukcijām sastingušas garas sniega lāses – ugunsgrēka dzēšanas rezultāts aukstumā.
Uguns skartajās telpās glābēji atrada dzīvokļa īpašnieku, diemžēl bez dzīvības pazīmēm. Saskaņā ar kaimiņu pieņēmumiem, traģiskā iznākuma iemesls varēja būt kaitīgais ieradums - aizraušanās ar alkoholu.
Saskaņā ar iedzīvotāju vārdiem, vīrietim bija ap 50 gadiem. Iespējams, viņš bija aizrāvies ar cīņas mākslām – virs kaudzēm izdegušo lietu, kas izmestas no loga, guļ boksa maisa. Kāpēc izcēlās ugunsgrēks un kā uguns varēja izplatīties 80 kvadrātmetru platībā, tagad būs jānoskaidro tiesībaizsardzības iestādēm.