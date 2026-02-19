Meklē Tukuma novadā 13. februārī pazudušo Arvilu Vicinski
Arvils Vicinskis (foto: Valsts policija)
Meklē Tukuma novadā 13. februārī pazudušo Arvilu Vicinski

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Arvilu Vicinski. Vīrietis šā gada 13. februārī vakarpusē (diennakts tumšajā laikā) Tukuma novadā, Lestenes pagastā devies no mājām "Blāzmas" uz mājām "Meldiņi", kur ir viņa dzīvesvieta. Taču vīrietis mājās nav ieradies, un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma.

Arvils Vicinskis (foto: Valsts policija)
Arvils Vicinskis (foto: Valsts policija)

Pazīmes: augums 180 cm, kalsnas miesas būves, gaišas krāsas acīm, īsiem gaiši brūniem matiem, ar nelielu gaiši brūnu bārdu. Ir tetovējumi uz rokām un kājām – nav zināmi kādi. Iespējams, bija ģērbies zaļas krāsas darba drēbēs ar atstarojošiem elementiem un gaišas krāsas sporta apavos.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

