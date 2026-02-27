Rīgā uzstāsies hitmeikers bbno$
Kanādas hitmeikers bbno$ atgriežas Latvijā ar koncertu. 25. augustā pasaules turnejas ietvaros viņš uzstāsies koncertzālē Palladium.
Kanādas izpildītājs bbno$ ir piemērs tam, kā neatkarīgs mākslinieks var gūt spožus panākumus. Viņš lieliski pārzina, kā radīt patiesi lipīgus hitus. Žurnāls Rolling Stone viņu nosauca par “Vīrusa pionieri” (“A Viral Pioneer”). 2019. gadā kopā ar Y2K viņš izdeva dziesmu “Lalala” — pirmo vēsturē TikTok trendu, kas ieguva 10× platīna statusu visā pasaulē.
Atšķirībā no daudziem māksliniekiem, kuru slava balstās uz vienu TikTok hitu, bbno$ panākumi nebija īslaicīgi. 2021. gadā viņš atkārtoti apliecināja savu virālo popularitāti ar superhitu “Edamame”, kas visā pasaulē sasniedza 8× platīna statusu.
Singli “lil freak”, “it boy” un “two” guvuši milzīgus panākumus — vairāk nekā 750 miljonus skatījumu 1,4 miljonos lietotāju veidoto video un aptuveni 140 miljonus straumējumu digitālajās platformās tikai šīm trim dziesmām. Pateicoties tam, vien astoņu mēnešu laikā bbno$ ir palielinājis savu sociālo tīklu auditoriju par vairāk nekā 2,5 miljoniem sekotāju.