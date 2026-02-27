Pērn dzimumnoziegumos jaunākais upuris - trīs gadus vecs bērns
Pagājušajā gadā dzimumnoziegumos jaunākais upuris bijis trīs gadus vecs bērns, bet vecākais - 101 gadu veca sieviete, liecina Valsts policijas (VP) apkopotā informācija.
Pērn kopumā valstī reģistrēti 1002 noziegumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību, kas ir par 184 nodarījumiem vairāk nekā pērn. Būtisks pieaugums vērojams tieši pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanā, proti, pērn reģistrēti 344 šādi nodarījumi, kas ir par 190 vairāk nekā gadu iepriekš.
82% cietušās ir sievietes, bet 81% nepilngadīgie. Dzimumnoziegumos cietušā vidējais vecums bija 17 gadi.
71% gadījumu cietušās personas ir pazinušas aizdomās turēto personu, pirms izdarīts noziedzīgs nodarījums - 58% gadījumu tie ir bijuši paziņas vai draugi, 21% - nezināmas personas, bet pārējos gadījumos tie ir bijuši ģimenes locekļi.
Varmākas vecums variē no 6 līdz 80 gadiem, bet vidējais vecums 35 gadi. 93% gadījumu noziegumos, kas vērsti pret tikumību un dzimumneaizskaramību izdara vīrieši.
Nozieguma izdarīšanas notikuma vieta lielākoties ir interneta vide sasniedzot 42% gadījumu. 38% aizdomās turētā persona agrāk saukta pie kriminālatbildības par dažādu noziegumu izdarīšanu, savukārt administratīvos pārkāpumus 60% no visiem identificētiem aizdomās turētiem.
17% gadījumu sāktie kriminālprocesi tiek izbeigti, jo informācija neapstiprinās. Kā žurnālistiem uzsvēris VP priekšnieks Armands Ruks, tad policija konstatējusi arī gadījumus, kad šķiroties kāds no vecākiem ļaunprātīgi apvaino otru seksuāla rakstura nodarījumā. Ruks aicināja šādi nerīkoties, jo informācijas pārbaudei bērns tiek pakļauts izmeklēšanas procedūrai un bērnam var palikt sekas visu mūžu.