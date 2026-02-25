Foto Valsts policija
112
Šodien 14:21
Vai atpazīsti šos cilvēkus? Valsts policija Liepājā lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policija aicina iedzīvotājus aplūkot attēlos redzamās personas un lūdz sabiedrības palīdzību to identitātes noskaidrošanā.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Liepājā meklē attēlos redzamās personas.
Likumsargi lūdz iedzīvotājus rūpīgi aplūkot fotogrāfijas. Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņu personības vai iespējamās atrašanās vietas noskaidrošanu, Valsts policija aicina par to informēt, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Tāpat likumsargi aicina atsaukties arī pašas attēlos redzamās personas, lai sniegtu paskaidrojumus un palīdzētu izmeklēšanas gaitā.